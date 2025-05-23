Ни слов, ни музыки: сеть отреагировала на клип Тины Кароль

Популярная певица Тина Кароль, которая шокировала откровенными фотографиями, поразила сеть премьерой. Песня «Балкони» и клип к ней вызвали много комментариев в сети. По словам певицы, это ироничная и гротескная песня о том, какой наивной бывает любовь. Главный ее месседж: «Любим, но мимо». Автор песни «Балконы» — музыкант и продюсер Иван Клименко.

ВІДЕО ДНЯ

«Эта история — о выборе: обидеться или улыбнуться», — сказала Тина, презентуя работу.

Съемки клипа проходили на территории тепличного комплекса — одного из крупнейших производителей роз в Украине, с более чем 20 гектарами цветов. Режиссером стала Ната Курган, которая уже снимала для певицы клипы «Стерва» и «Дзвони». По замыслу, срезанная роза — это визуальный символ того, что мы часто обрезаем и собственные надежды, и веру в искреннюю любовь.

«Похудение на сале, 40 минут на скакалке и 15 минут в планке — мои рекорды для новой ироничной песни «Балкони», — написала Тина на своей странице в социальной сети.

РЕКЛАМА

В кадре Тина в экстра-мини-платье прогуливается между рядами роз и поднимается над цветами на специальной платформе. Постановщиком стал известный хореограф Константин Гордиенко.

Сеть отреагировала на новый клип артистки, отметив ее отличную спортивную форму и профессиональную работу танцоров. А вот сама песня понравилась не всем.

РЕКЛАМА

«Фигурка, личико, голос, клип — все очень красиво, кроме самой песни, — написали в комментариях. — Ни слов, ни музыки».

«Какой балет, невозможно отвести глаз! — были поражены под видео. — Тина, конечно, как всегда шикарно выглядит».

«Балет дополнил прямо на все 100%, — добавили в комментариях. — Очень понравилось, интересный выбор локации, очень красиво!«

РЕКЛАМА

Ранее Тина Кароль поразила умением метко стрелять.

262

Читайте нас в Facebook