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Ни слов, ни музыки: сеть отреагировала на клип Тины Кароль
Популярная певица Тина Кароль, которая шокировала откровенными фотографиями, поразила сеть премьерой. Песня «Балкони» и клип к ней вызвали много комментариев в сети. По словам певицы, это ироничная и гротескная песня о том, какой наивной бывает любовь. Главный ее месседж: «Любим, но мимо». Автор песни «Балконы» — музыкант и продюсер Иван Клименко.
«Эта история — о выборе: обидеться или улыбнуться», — сказала Тина, презентуя работу.
Съемки клипа проходили на территории тепличного комплекса — одного из крупнейших производителей роз в Украине, с более чем 20 гектарами цветов. Режиссером стала Ната Курган, которая уже снимала для певицы клипы «Стерва» и «Дзвони». По замыслу, срезанная роза — это визуальный символ того, что мы часто обрезаем и собственные надежды, и веру в искреннюю любовь.
«Похудение на сале, 40 минут на скакалке и 15 минут в планке — мои рекорды для новой ироничной песни «Балкони», — написала Тина на своей странице в социальной сети.
В кадре Тина в экстра-мини-платье прогуливается между рядами роз и поднимается над цветами на специальной платформе. Постановщиком стал известный хореограф Константин Гордиенко.
Сеть отреагировала на новый клип артистки, отметив ее отличную спортивную форму и профессиональную работу танцоров. А вот сама песня понравилась не всем.
«Фигурка, личико, голос, клип — все очень красиво, кроме самой песни, — написали в комментариях. — Ни слов, ни музыки».
«Какой балет, невозможно отвести глаз! — были поражены под видео. — Тина, конечно, как всегда шикарно выглядит».
«Балет дополнил прямо на все 100%, — добавили в комментариях. — Очень понравилось, интересный выбор локации, очень красиво!«
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