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- 10:13 Наводил российские ракеты по Днепру и Полтавщине: СБУ задержала несовершеннолетнего агента фсб рф
Наводил российские ракеты по Днепру и Полтавщине: СБУ задержала несовершеннолетнего агента фсб рф
Военная контрразведка Службы безопасности задержала российского агента, корректировавшего воздушные атаки врага по украинским военным в Полтавской и Днепропетровской областях.
По информации спецслужбы, фигурантом оказался 16-летний житель Днепра, которого российская спецслужба вовлекла в преступную деятельность в обмен на обещание «легких денег». Его завербовали, когда фигурант искал заработок в телеграмм-каналах.
Корректирующий разведывал локации украинских войск на территории обоих регионов.
Чтобы выполнить враждебную задачу, юноша объезжал местность на рейсовых автобусах и фиксировал потенциальные цели на камеру своего телефона.
Сразу после таких вылазок фигурант мессенджером направлял куратору фотоотчет с координатами нужных объектов на гугл-карте.
По координатам агента оккупанты планировали осуществить новую серию ракетно-дроновых ударов по Украине.
Сотрудники СБУ задержали несовершеннолетнего агента «на горячем», когда он шпионил возле военного объекта в Днепре.
У задержанного изъят телефон с доказательствами его сотрудничества с врагом.
Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Напомним, на днях СБУ задержала российских агентов, пытавшихся взорвать украинского военного в Харькове.146
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