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Принц Уильям празднует: будущему королю исполнилось 43 года

5:00 22 июня 2025
Принц Уильям

Вскоре после Дня отца у Кейт Миддлтон и Джорджа, Шарлотты и Луи появился новый повод поздравить принца Уильяма, ведь 21 июня будущему королю Великобритании исполнилось 43 года.

По этому случаю его самые близкие родственники опубликовали в соцсетях его портреты.

Так, в инстаграмме принца и принцессы Уэльских появился портрет Уильяма в окружении домашних питомцев.

«С днем рождения! С любовью, К, Д, Ш, Л, Орла и щенки», — говорится в подписи к публикации, где буквы означают имена жены Уильяма, Кейт Миддлтон, и троих детей пары, а также Орлы — любимой собаки принца.

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Еще одно фото наследника престола, также сделанное на природе, вышло в посте в инстаграмме Чарльза III. Оно подписано так: «С днем рождения, принц Уэльский!»

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Отметим, что ранее Уильям вместе с супругой посетил церемонию посвящения в рыцари одного из старейших рыцарских орденов Великобритании, ордена Подвязки.



Также напомним, что Кейт Миддлтон, которая в прошлом году редко выходила в свет из-за своей болезни, теперь снова активно исполняет свои обязанности члена королевской семьи. Недавно она вместе с мужем и детьми посетила празднование официального дня рождения короля.

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