У бывшего владельца обанкротившегося «Дельта Банка» Николая Лагуна нашли российский паспорт. Скан-копию документа опубликовало издание «Коротко.Про». Из документа следует, что экс-банкир имеет документ о гражданстве страны-агрессора с 2014 года. Паспорт был выдан в Крыму.

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В частности, в распоряжении редакции оказалась скан-копия российского паспорта Николая Лагуна.

«Согласно кодам подразделений МВД россии, это соответствует Управлению Федеральной миграционной службы в Железнодорожном районе Симферополя, которое было сформировано после оккупации для „документирования“ новых „граждан“. Это означает, что на момент выдачи Лагун имел не только доступ к инфраструктуре российской миграционной системы в Крыму, но и осведомленность о том, как воспользоваться ее возможностями. Внимательный читатель подметит, что серия 39 не имеет официальной расшифровки в перечне регионов. Дело в том, что паспорта с такими сериями могут выдаваться в любом регионе, когда заканчиваются бланки с „местными“ сериями», — говорится в материале.

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Издание отмечает, что поскольку в декабре 2014 года спрос на паспорта в Крыму, к сожалению, был большим, а печатать «крымские» бланки еще не спешили (после начала оккупации тогда не прошло и года, статус полуострова был более чем неопределенным) — использовали такие «резервные» заготовки, предназначенные для других регионов рф.

«Документ визуально подлинный, содержит все предусмотренные защитные элементы, имеет подпись, голограмму и машиносчитываемую зону», — говорится в статье.

Автор предполагает, что паспорт россии нужен Лагуну по нескольким причинам.

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«россия, очевидно, быстро переставала быть страной, которая будет выдавать своих граждан Украине по запросу экстрадиции даже при наличии международного ордера. Следовательно, гражданство было „хорошей инвестицией в безопасность“. Только несколько лет назад правоохранительные органы и государственные банки смогли подсчитать общую сумму ущерба, нанесенного Лагуном — это более 50 млрд грн», - предполагается в материале.

Второе — это возможность жить относительно свободную жизнь без долгов.

«С 2022 года Лагун, объявленный ныне в национальный и международный розыск, скрывается в Вене. Оттуда онлайн включается на судебные заседания по своим долгам перед государством Украина. А также оттуда дает указания своим адвокатам по делу о собственном банкротстве как физлица. Лагун признает лишь часть долгов — около 7 млрд грн, однако большинство из них хочет списать из-за якобы плачевного финансового положения. При таких обстоятельствах российский паспорт — это „запасной аэродром“ для полностью новой жизни, ведь никаких долгов или финансовых обязательств», — говорится в материале.

Третий фактор — правовая защита активов Лагуна в Крыму в соответствии с российским законодательством. Это земельные участки на Южном берегу Крыма; строительные компании, зарегистрированные в Симферополе и Ялте; объекты туристической недвижимости в Алуште; долевое участие в ЖК, отелях и ресторанах; доступ к местным инфраструктурным объектам, в частности водоснабжению и теплосетям.

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«Сейчас часть переписана на подставных лиц, частью владеют родственники бывшего главы Нацбанка Сергея Арбузова - но это вполне может быть плата за возможность разграбить одно из крупнейших финучреждений именно во времена Виктора Януковича», — говорится в материале.

Фактически, пишет «Коротко. Про», это означает, что Лагун — гражданин Украины — вступил в публично-правовые отношения с государством-оккупантом, что прямо подпадает под признаки уголовного правонарушения согласно Уголовному кодексу Украины, и определяется как «пособничество агрессору» — до 12 лет лишения свободы.

Четвертая причина, по которой Лагун, вероятно, захотел получить российский паспорт — это совместные бизнес-интересы с Кириллом Дмитриевым — ныне ключевым экономическим переговорщиком Кремля с администрацией Трампа, а тогда — директором российского фонда прямых инвестиций, который только набирал аппаратный вес. Именно Дмитриев в середине 2000-х был ключевым партнером Лагуна в запуске «Дельта банка». После этого они совместно выводили капиталы через схемы back-to-back с использованием европейских банков, в частности Meinl и Winter.

«Примечательно, что в 2021 году примеру Лагуна последовала едва ли не ближайший человек из его орбиты — бывшая председатель правления «Дельты» Елена Попова.

Формально — исполнитель многочисленных решений кредитного комитета, неформально — доверенное лицо и партнерша банкира, от которой у него есть дети. Ее российский паспорт выдан подмосковным управлением миграционной службы. Действительность паспорта можно подтвердить в открытых базах данных, и на него заведен налоговый идентификатор рф", — напоминает издание.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал Австрию способствовать экстрадиции украинских олигархов из этой страны, Николай Лагун является первым кандидатом на такую экстрадицию.

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