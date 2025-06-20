Одним из первых олигархов в Украину должны вернуть Николая Лагуна: СМИ об экстрадиции из Австрии

Бывший владелец обанкротившегося «Дельта Банка» Николай Лагун одним из первых должен вернуться в Украину в рамках экстрадиции олигархов, выводивших средства из страны и скрывающихся от украинского правосудия. Об этом говорится в публикации издания «Коротко.Про».

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Как известно, 16 июня текущего года, во время визита в Вену президент Украины Владимир Зеленский публично призвал власти Австрии сотрудничать в деле возвращения украинских экс-чиновников и олигархов, которые сбежали от украинского правосудия и «используют Европу, и, безусловно, Австрию, как убежище для хранения их украденных активов». Это обращение пришлось на период активизации международно-правового сотрудничества: за 2023−2025 годы из европейских стран экстрадированы десятки преступников — как бизнесменов, так и пропагандистов-коллаборантов.

Одним из ключевых кандидатов на экстрадицию СМИ называют экс-владельца обанкротившегося «Дельта Банка» Николая Лагуна.

«Оценочный объем убытков, нанесенных государству из-за банкротства „Дельта Банка“ и схем вывода средств, сопровождавших его — более 50 млрд грн. Кроме того, в „короткий перечень“ очевидно попадают Дмитрий Фирташ (находится в Австрии уже 10 лет из-за нежелания местных властей предоставить разрешение на экстрадицию его в США, где его обвиняют в коррупционных сделках, в Украине под санкциями), а также Олег Бахматюк (обвинения в незаконном выводе средств рефинансирования и банкротстве банков) и Геннадий Боголюбов (обвинения в соучастии в выводе средств из ПриватБанка)», — говорится в статье.

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По оценкам украинских правоохранительных органов, общие убытки от деятельности Лагуна достигают эквивалента более 1,2 млрд евро (более 50 млрд грн). Следствие и аудиторы компании Kroll выявили, что более $ 1 млрд было выведено через сеть из более чем 50 оффшорных компаний — на Кипре, в Гонконге, Панаме, на Сейшелах, в Британии и других странах. Многие из этих фирм имели бенефициаров или руководителей, связанных с самим Лагуном, говорится в статье.

«Чтобы избежать ответственности, Лагун инициировал процедуру собственного банкротства как физического лица. Он подал в Хозяйственный суд Киева заявление, где признал долги примерно на 7 млрд грн, из которых 6 млрд грн предложил списать, а остальное выплачивать в течение нескольких сотен лет со своей символической зарплаты в Вене (около 14 тыс. грн в месяц, то есть 300 евро)», — говорится в материале.

Однако, как отмечается, сам он еще с 2022 года фактически проживает в Австрии, куда сбежал, избегая ареста. В октябре 2024 года Николая Лагуна официально объявили в международный розыск за неявку на судебные заседания (он появляется из Вены онлайн). Несмотря на это, украинским властям до сих пор не удалось добиться его экстрадиции или по крайней мере замораживания активов экс-банкира.

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«Еще один резонансный аспект — связи Лагуна с российским бизнесом. В 2000-х годах одним из инвесторов „Дельта Банка“ стал Кирилл Дмитриев — глава российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), один из нынешних теневых „переговорщиков“ по „мирным договоренностям“ с россией. По данным журналистов, Дмитриев и Лагун вместе стояли у истоков роста „Дельты“, при этом Дмитриев привлекал средства, в том числе государственные российские, а Лагун развертывал агрессивную экспансию бизнеса — не только в Украине, но и в россии и беларуси», — констатируют авторы.

Даже после побега в Австрию Лагун продолжает вести бизнес в оккупированном Крыму — в частности, владеет через подставных лиц недвижимостью и аграрными активами в Ялте, оформленными по российскому законодательству. Прямое сотрудничество со страной-агрессором — не помешало ему избежать украинских санкций. В отличие от многих других олигархов, попавших под санкции СНБО за отмывание средств и связи с рф, фамилия Лагуна долгое время отсутствовала в санкционных списках.

Издание считает, что кейс Николая Лагуна также выглядит «простейшим» с точки зрения реализации: вполне конкретные финансовые убытки, большинство из которых вынуждено было покрыть государство, ряд доказанных эпизодов на десятки миллионов долларов, понятные активы, которые легко можно арестовать и отдать на погашение долгов. И при этом никаких политических подтекстов.

«Экстрадиция экс-владельца „Дельта Банка“ могла бы стать хорошим „быстрым кейсом“ для запуска процесса и демонстрации эффективности совместных усилий», — резюмировало издание.

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Ранее сообщалось, что экс-прокурора Кирилла Яковца могут экстрадировать из Испании по запросу украинских правоохранителей.

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