Назначенные президентом главы районов в Киеве нерационально тратят средства, которые Киевсовет выделяет на строительство и обустройство укрытий, функционирование которых становится все более актуальным, с учетом усиления ракетно-дроновых ударов россиян. Например, строят убежища в 800 км от Киева, продолжают в разы завышать цены на тендерах и использовать другие схемы. Об этом рассказал в интервью депутат Киевского городского совета Леонид Емец.

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«Мы вспоминаем электросковородки за 700 000 грн, закупленные якобы в убежища, и барабаны почти на миллион гривен. Но кроме этого много всякой ереси было. Например, когда мы проверяли перечень тендеров, которые были в Шевченковском районе на обустройство укрытий, представьте наше удивление, когда адрес одного из укрытий — на миллион с чем-то гривен — мы увидели в Карпатах. В то время как жители Шевченковского района не могут найти, куда прятаться во время обстрелов, они делают укрытие в 900−800 км от Киева», — рассказал Леонид Емец.

По его словам, также руководство Шевченковского района приобрело туалетные двери для укрытий по 600 долларов. Соломенский район закупил маты для убежищ по 3200 грн за единицу вместо 800 грн. А еще один район в условиях тендера на раскладные стульчики в укрытия указал «отсутствие радионуклидов в материалах», наверное, чтобы приобрести продукцию конкретного производителя.

Леонид Емец подчеркнул, что за строительство и обустройство укрытий в Киеве отвечают руководители районов, которые подчиняются только президенту, а не столичной власти.

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«В городе Киеве за укрытия отвечают районные государственные администрации. Их руководители назначаются президентом по представлению Кабинета министров Украины. Раньше кандидатуры подавал городской голова и они утверждались президентом. Но еще до начала войны Кабмин поменял процедуру, и теперь Кабмин подает, а президент назначает глав РГА. Поэтому ни мэр, ни Киевский городской совет не могут ни выговор выписать главе райгосадминистрации, ни тем более его уволить», — пояснил Емец.

Депутат заверяет, что денег на обустройство укрытий из бюджета Киева выделяется достаточно.

«Районные администрации обращаются с тем, сколько денег нужно на обустройство укрытий, а город выделяет эти средства. Вопросы национальной безопасности — это приоритетные вопросы, поэтому на них средства идут в первую очередь. А дальше очень важно, чтобы те, у кого есть средства, обеспечили эффективное их использование. Имеется в виду — не крали», — подчеркнул Леонид Емец.

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Ранее сообщалось, что главы РГА Киева отказались отменить рост квартплаты для киевлян, аргументируя тем, что конкурсы уже проведены и подписаны соглашения. Ветеран и общественный активист Олег Симороз заявил, что среди новоназначенных президентом глав районных в Киеве госадминистраций — «аферисты со стажем» и люди, связанные с застройщиками.

Фото из открытых источников

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