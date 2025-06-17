Россияне продолжают обстреливать Украину. В ночь на 17 июня (с 20.00 16 июня) противник атаковал 472 средствами воздушного нападения. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

ВІДЕО ДНЯ

Так, агрессор бил по Украине:

- 440 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям. Около 280 из них — «шахеды»;

- 2 аэробалистическими ракетами Х-47М2 «Кинжал» из воздушного пространства Тамбовской области россии;

- 16 крылатыми ракетами Х-101 из самолетов стратегической авиации по воздушному пространству Саратовской области россии;

- 4 крылатыми ракетами «Калибр» из акватории Черного моря;

- 9 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из самолетов тактической авиации из воздушного пространства Белгородской и Брянской областей россии;

- 1 противорадиолокационной ракетой Х-31П.

«Основное направление удара — Киев! Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины», — сообщили в Воздушных Силах ВСУ.

РЕКЛАМА

По предварительным данным, по состоянию на 10:00 противовоздушной обороной обезврежено 428 средств воздушного нападения противника, 262 сбиты огневыми средствами, 166 — локационно потеряны.

- 239 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 163 — локационно утрачены/подавлены РЭБ;

- 2 аэробалистических Х-47 М2 «Кинжал» (1 — лок. утр.);

- 15 крылатых ракет Х-101;

- 8 управляемых авиационных ракет Х-59/69 (1 — лок. утр.);

- 1 противорадиолокационная ракета Х-31П (лок. утр.).

«Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 10 локациях, падение сбитых (обломки) в 34 локациях. Выражаем соболезнования семьям погибших и пострадавшим…» — говорится в сообщении.

РЕКЛАМА

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что 18 июня в Киеве объявлен Днем траура. В память о жертвах массированной атаки врага на столицу.

«В этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях города. Также рекомендуется приспустить государственные флаги на зданиях государственной и частной форм собственности. 18 июня в городе запрещены любые развлекательные мероприятия. Разбор завалов в столице продолжается. В настоящее время точно известно о трех погибших в Дарницком районе. Спасатели продолжают поисково-спасательную операцию в Соломенском районе. Пострадали в результате атаки врага на Киев 114 человек», — говорится в сообщении.

Как писали «ФАКТЫ», президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированный обстрел Украины, который произошел в ночь на 17 июня.

РЕКЛАМА

Фото: Суспільне Новини

271

Читайте нас в Facebook