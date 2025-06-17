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Основное направление удара — Киев: Воздушные силы рассказали подробности атаки на украинские города
Россияне продолжают обстреливать Украину. В ночь на 17 июня (с 20.00 16 июня) противник атаковал 472 средствами воздушного нападения. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Так, агрессор бил по Украине:
- 440 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям. Около 280 из них — «шахеды»;
- 2 аэробалистическими ракетами Х-47М2 «Кинжал» из воздушного пространства Тамбовской области россии;
- 16 крылатыми ракетами Х-101 из самолетов стратегической авиации по воздушному пространству Саратовской области россии;
- 4 крылатыми ракетами «Калибр» из акватории Черного моря;
- 9 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из самолетов тактической авиации из воздушного пространства Белгородской и Брянской областей россии;
- 1 противорадиолокационной ракетой Х-31П.
«Основное направление удара — Киев! Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины», — сообщили в Воздушных Силах ВСУ.
По предварительным данным, по состоянию на 10:00 противовоздушной обороной обезврежено 428 средств воздушного нападения противника, 262 сбиты огневыми средствами, 166 — локационно потеряны.
- 239 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 163 — локационно утрачены/подавлены РЭБ;
- 2 аэробалистических Х-47 М2 «Кинжал» (1 — лок. утр.);
- 15 крылатых ракет Х-101;
- 8 управляемых авиационных ракет Х-59/69 (1 — лок. утр.);
- 1 противорадиолокационная ракета Х-31П (лок. утр.).
«Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 10 локациях, падение сбитых (обломки) в 34 локациях. Выражаем соболезнования семьям погибших и пострадавшим…» — говорится в сообщении.
Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что 18 июня в Киеве объявлен Днем траура. В память о жертвах массированной атаки врага на столицу.
«В этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях города. Также рекомендуется приспустить государственные флаги на зданиях государственной и частной форм собственности. 18 июня в городе запрещены любые развлекательные мероприятия. Разбор завалов в столице продолжается. В настоящее время точно известно о трех погибших в Дарницком районе. Спасатели продолжают поисково-спасательную операцию в Соломенском районе. Пострадали в результате атаки врага на Киев 114 человек», — говорится в сообщении.
Как писали «ФАКТЫ», президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированный обстрел Украины, который произошел в ночь на 17 июня.
Фото: Суспільне Новини271
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