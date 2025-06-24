Украина не выживет, если будет растворена в паспортах других государств, — Пелюховский

24 июня в агентстве «Укринформ» состоялась пресс-конференция лидера партии «Сила нации» Андрея Пелюховского «Ответственность гражданина перед государством, ответственность государства перед гражданином», где основное внимание присутствующие уделили недавно принятому закону о множественном гражданстве. В частности, Пелюховский отметил, что гражданство должно быть единственным и недвусмысленным актом лояльности к своей стране.

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«Принятие Верховной Радой Закона № 11469, позволяющего украинцам иметь несколько гражданств одновременно, стало предметом глубокого беспокойства среди государственно настроенных сил. Национальная политическая партия „Сила Нации“ однозначно считает этот закон опасной уступкой, открывающей путь к потере контроля над государственностью, национальной безопасностью и идентичностью украинского народа. Быть гражданином Украины — это работать во благо Украины, защищать Украину. А если гражданств несколько? Может ли человек быть патриотом нескольких государств?», — спросил глава партии Пелюховский.

В ходе пресс-конференции члены партии подчеркнули, что в условиях ослабленных войной институций множественное гражданство создает пространство для иностранного влияния и бегства от ответственности.

«Пока обычный украинец сражается, работает, платит налоги и отдает последнее для фронта — кто-то другой уже готовит себе новую жизнь за границей, с испанским или канадским паспортом. Закон 11469 — это амнистия для будущих беглецов», — сказал Пелюховский.

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партия "Сила нации"

В партии отметили, что закон № 11469 — это не реформа, а капитуляция перед глобализмом, коррупцией и расслоением общества."Сила Нации" требует безотлагательной отмены Закона 11469, как противоречащего Конституции, угрожает национальной безопасности и подрывает идею единого народа с единым государством.

«Украина не выживет, если будет растворена в паспортах других государств», — подчеркнул Андрей Пелюховский.

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