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Быстрое гражданство только для союзников: Рада приняла закон о множественном гражданстве
Проблема двойного гражданства, прежде всего страны-агрессора, давно беспокоит украинское общество. Однако вскоре украинцы смогут иметь возможность выбирать гражданство нескольких стран, не теряя украинское.
Произошло это благодаря принятию Верховной Радой законопроекта № 13 469 «О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины».
Документ был подан в парламент президентом Владимиром Зеленским еще в августе 2024 года и полностью принят в среду, 18 июня.
Получить гражданство другой страны не теряя украинского, возможно в таких случаях:
- приобретение гражданином Украины гражданства государств, граждане которых приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке;
- приобретение гражданства Украины в упрощенном порядке, предусмотренном статьей 10−1 настоящего Закона, иностранцами, являющимися гражданами государств, граждане которых приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке;
- одновременное обретение ребенком по рождению гражданства Украины и гражданства (подданства) другого государства или государств;
- приобретение ребенком, который является гражданином Украины, гражданства (подданства) своих усыновителей вследствие усыновления его иностранцами;
- автоматическое приобретение гражданином Украины другого гражданства (подданства) вследствие женитьбы на иностранце;
- автоматическое приобретение гражданином Украины, достигшего совершеннолетия, иного гражданства (подданства) вследствие применения законодательства о гражданстве иностранного государства, если такой гражданин Украины не получил документ, подтверждающий наличие у него гражданства (подданства) другого государства.
Упрощенный порядок будет применяться для списка стран, который будет составлен Кабинетом министров Украины по двум основным критериям:
- членство государства в Европейском Союзе;
- применение государством санкций в связи с вооруженной агрессией против Украины.
В случае же если гражданин Украины станет гражданином страны, не входящей в список КМУ, он может потерять украинское. Также причинами лишения могут стать:
1) добровольное приобретение гражданства государства, граждане которого не могут приобрести гражданство Украины в упрощенном порядке, если на момент такого приобретения он достиг совершеннолетия;
2) приобретение лицом гражданства Украины на основании ложных сведений, подложных документов
3) установление факта прохождения лицом военной службы по контракту в рф;
4) вступление в законную силу обвинительного приговора суда в отношении лиц, осужденных в Украине за совершение преступления против основ национальной безопасности Украины, против мира
5) установление факта участия в вооруженной агрессии против Украины со стороны рф
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