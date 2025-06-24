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Наука и технологии

В Casino.ua объявили о партнерстве с провайдером Push Gaming: что известно

21:13 24 июня 2025
Сотрудничество

Онлайн-платформа Casino.ua сообщила о начале сотрудничества с международным провайдером Push Gaming, который известен разработкой инновационных видеослотов, современной графикой и технической адаптивностью под разные устройства. Об этом говорится в сообщении компании, передает «РБК-Украина».

«Мы внимательно прислушиваемся к пожеланиям аудитории — и сотрудничество с Push Gaming именно тот случай, когда запрос пользователей и стратегия развития продукта сошлись», — прокомментировал директор Casino.ua Александр Бабенко.

Casino.ua объявил о партнерстве с провайдером Push Gaming (пресс-служба)

В Casino.ua отметили, что добавление Push Gaming в платформу стало ответом на интерес со стороны украинских пользователей, а также частью долгосрочной стратегии развития.

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«Push Gaming работает на рынке уже более десяти лет и имеет значительную аудиторию в мире благодаря постоянному фокусу на пользовательском опыте и технологическом совершенстве», — добавили в компании.

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