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В Casino.ua объявили о партнерстве с провайдером Push Gaming: что известно
Онлайн-платформа Casino.ua сообщила о начале сотрудничества с международным провайдером Push Gaming, который известен разработкой инновационных видеослотов, современной графикой и технической адаптивностью под разные устройства. Об этом говорится в сообщении компании, передает «РБК-Украина».
«Мы внимательно прислушиваемся к пожеланиям аудитории — и сотрудничество с Push Gaming именно тот случай, когда запрос пользователей и стратегия развития продукта сошлись», — прокомментировал директор Casino.ua Александр Бабенко.
В Casino.ua отметили, что добавление Push Gaming в платформу стало ответом на интерес со стороны украинских пользователей, а также частью долгосрочной стратегии развития.
«Push Gaming работает на рынке уже более десяти лет и имеет значительную аудиторию в мире благодаря постоянному фокусу на пользовательском опыте и технологическом совершенстве», — добавили в компании.10
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