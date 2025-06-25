«Скажу ему: как дела?»: Трамп заявил о возможной встрече с Зеленским в Гааге

Президент США Дональд Трамп заявил, что может встретиться с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО, проходящего в этом году в Гааге.

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«Я скажу ему: „Как дела?“ Он находится в затруднительном положении; он вообще не должен там быть», — сказал Трамп во время пресс-конференции на борту президентского самолета, цитирует Reuters.

Это стало первым публичным заявлением Трампа о возможном контакте с украинским президентом в контексте крупного международного события.

Владимир Зеленский также подтвердил, что его команда работает над организацией встречи с американским президентом. В комментарии Sky News он отметил: «Наши команды работают над этим», уточнив, что точная дата пока не определена.

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Глава офиса президента Андрей Ермак сообщил, что уже провел подготовительную встречу с государственным секретарем США Марко Рубио, во время которой обсудили детали потенциальных переговоров между лидерами.

Ожидаемая встреча Зеленского и Трампа может стать ключевым событием саммита в Гааге, учитывая непростой дипломатический контекст и высокие ожидания от сторон.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, почему Украина оказалась на периферии большой игры с расходами на оборону стран НАТО.

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