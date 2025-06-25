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«Скажу ему: как дела?»: Трамп заявил о возможной встрече с Зеленским в Гааге
Президент США Дональд Трамп заявил, что может встретиться с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО, проходящего в этом году в Гааге.
«Я скажу ему: „Как дела?“ Он находится в затруднительном положении; он вообще не должен там быть», — сказал Трамп во время пресс-конференции на борту президентского самолета, цитирует Reuters.
Это стало первым публичным заявлением Трампа о возможном контакте с украинским президентом в контексте крупного международного события.
Владимир Зеленский также подтвердил, что его команда работает над организацией встречи с американским президентом. В комментарии Sky News он отметил: «Наши команды работают над этим», уточнив, что точная дата пока не определена.
Глава офиса президента Андрей Ермак сообщил, что уже провел подготовительную встречу с государственным секретарем США Марко Рубио, во время которой обсудили детали потенциальных переговоров между лидерами.
Ожидаемая встреча Зеленского и Трампа может стать ключевым событием саммита в Гааге, учитывая непростой дипломатический контекст и высокие ожидания от сторон.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, почему Украина оказалась на периферии большой игры с расходами на оборону стран НАТО.211
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