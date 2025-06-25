41.36 / 41.90 48.09 / 48.78
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

«Скажу ему: как дела?»: Трамп заявил о возможной встрече с Зеленским в Гааге

10:21 25 июня 2025
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что может встретиться с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО, проходящего в этом году в Гааге.

«Я скажу ему: „Как дела?“ Он находится в затруднительном положении; он вообще не должен там быть», — сказал Трамп во время пресс-конференции на борту президентского самолета, цитирует Reuters.

Это стало первым публичным заявлением Трампа о возможном контакте с украинским президентом в контексте крупного международного события.

Владимир Зеленский также подтвердил, что его команда работает над организацией встречи с американским президентом. В комментарии Sky News он отметил: «Наши команды работают над этим», уточнив, что точная дата пока не определена.

РЕКЛАМА

Глава офиса президента Андрей Ермак сообщил, что уже провел подготовительную встречу с государственным секретарем США Марко Рубио, во время которой обсудили детали потенциальных переговоров между лидерами.

Ожидаемая встреча Зеленского и Трампа может стать ключевым событием саммита в Гааге, учитывая непростой дипломатический контекст и высокие ожидания от сторон.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, почему Украина оказалась на периферии большой игры с расходами на оборону стран НАТО.

РЕКЛАМА

211

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Унитаз можно почистить йодом, фото интернет

Залейте йод в унитаз — он станет белее снега без усилий: даже соседи будут приходить посмотреть

Рецепт кабачковой закуски с чесноком. Фото - скриншот

Быстрая закуска из кабачков: съедают даже те, кто их не любят

Что можно оставлять ночью на столе

Не назовите на себя беду: какие предметы не должны лежать на столе ночью

Начался сезон Рака, фото из открытых источников

«Астрологический сезон Рака»: какие знаки зодиака ожидает целый месяц везения

Следующий материал
Новости партнеров