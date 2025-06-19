Президент Украины Владимир Зеленский планирует лично принять участие в саммите НАТО 24−25 июня в Гааге. Об этом сообщило изданию AFP источник из Офиса президента Украины. Известно, что члены НАТО на встрече договорятся о значительном увеличении расходов на оборону под давлением президента США Дональда Трампа, пишет barrons.com.

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«Решение будет принято накануне саммита. Это лишь график, — сказал источник. — Встреча — это возможность сохранить поддержку и способствовать прекращению огня».

Дипломаты и должностные лица НАТО добавили, что Зеленский приглашен на официальный ужин для лидеров, который устроит король Нидерландов вечером 24 июня, на котором, как ожидается, будет присутствовать Дональд Трамп.

В планах Зеленского посетить форум по вопросам оборонной промышленности, который состоится на полях саммита. Но официальной рабочей встречи между президентом Украины и 32 лидерами НАТО, как это было на предыдущем саммите НАТО в Вашингтоне, не будет.

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Сообщается, что Владимир Зеленский стремится, чтобы НАТО предложило Украине гарантии безопасности в случае прекращения огня или мирного соглашения с россией — что москва назвала «неприемлемым».

Добавим, что следующий саммит НАТО состоится в Гааге (Нидерланды) 24−25 июня. На встречу пригласили президента Украины Владимира Зеленского, но будут некоторые изменения, чтобы избежать любых неудобных встреч с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп выразил скептицизм относительно новых санкций своей администрации против россии.

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