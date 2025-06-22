Саммит НАТО в Гааге: Украина оказалась на периферии большой игры с расходами на оборону

В Гааге 24 июня стартует саммит НАТО, главной темой которого станет новое обязательство стран-членов по расходам на оборону — до 5% ВВП. Как сообщает издание Politico, мероприятие состоится по сокращенной программе из-за президента США Дональда Трампа, которому тяжело выдерживать долгие церемонии. Несмотря на продолжающуюся войну россии против Украины, вопрос безопасности Киева окажется на периферии повестки дня саммита.

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Президент Украины Владимир Зеленский приглашен только на поздравительный ужин, а заседание Совета Украина-НАТО отменено. Как пишет издание, помимо сокращения сроков саммита, это еще одна уступка США, которые не заинтересованы в усилении внимания к продолжающейся уже более трех лет войне. Такой формат вызвал беспокойство среди ряда союзников, настаивавших на полноценном обсуждении украинского вопроса.

Основное внимание саммита сосредоточено на удовлетворении требований президента США Дональда Трампа, который планирует выступить с речью по завершении встречи. Ожидается, что он объявит о своей «катализирующей роли» в достижении новой цели — расходы 5% ВВП государств-членов НАТО на оборону, из которых 3,5% должны пойти на военные нужды, а 1,5% — на более широкие усилия безопасности, включая поддержку Украины.

Однако даже в этом контексте упоминание об Украине в итоговой декларации остается под вопросом. Некоторые дипломаты считают, что лучше не вспоминать Киев вообще, чем принимать слишком размытые формулировки. Это вызывает беспокойство у украинской стороны, ожидающей четких сигналов поддержки.

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Разногласия между странами НАТО также касаются сроков достижения новых расходов на оборону. США и страны Восточной Европы настаивают на 2030 году, тогда как Испания, Италия и Бельгия просят отсрочку до 2035-го. Великобритания со своей стороны обещает достичь 2,5% к 2027 году.

На фоне этих дебатов война в Украине, ставшая катализатором переосмысления безопасности в Европе, рискует остаться вне фокуса. И хотя союзники декларируют поддержку Киеву, реальные механизмы ее усиления на саммите в Гааге пока выглядят размытыми.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Германии не исключают, что россия может напасть на НАТО в ближайшие четыре года.

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