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Игра нервов перед саммитом НАТО: почему Рютте заговорил о необратимом пути Украины
Накануне саммита НАТО в Гааге генеральный секретарь Альянса Марк Рютте заявил, что путь Украины к НАТО необратим. Об этом сообщает издание Frantfurter Allgemaine.
В то же время Рютте подчеркнул, что поддержка Украины со стороны Альянса «непреклонна и будет оставаться таковой».
Добавим, ранее сообщалось, что за сутки до открытия саммита НАТО в Гааге до сих пор остается под вопросом, поедет ли туда Владимир Зеленский. Также неизвестно, ожидать ли там Дональда Трампа.
Вместе с тем, в ЕС ожидают визит президента Украины на саммите Совета ЕС в Брюссель. Он намечен на 26−27 июня. Об этом заявил топ-чиновник ЕС на условиях анонимности, сообщает «Общественное».
Планируется, что Владимир Зеленский выступит в Совете Европы в Страсбурге. Его визит будет посвящен запланированному созданию специального суда для рассмотрения преступления агрессии против Украины. Агрессия россии в Украине «не должна остаться безнаказанной», пояснил генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе. Специальный суд должен «обеспечить установление и привлечение к ответственности тех, кто несет наибольшую долю ответственности за свои действия.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Украина оказалась на периферии большой игры с расходами стран НАТО на оборону.293
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