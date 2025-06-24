Игра нервов перед саммитом НАТО: почему Рютте заговорил о необратимом пути Украины

Накануне саммита НАТО в Гааге генеральный секретарь Альянса Марк Рютте заявил, что путь Украины к НАТО необратим. Об этом сообщает издание Frantfurter Allgemaine.

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В то же время Рютте подчеркнул, что поддержка Украины со стороны Альянса «непреклонна и будет оставаться таковой».

Добавим, ранее сообщалось, что за сутки до открытия саммита НАТО в Гааге до сих пор остается под вопросом, поедет ли туда Владимир Зеленский. Также неизвестно, ожидать ли там Дональда Трампа.

Вместе с тем, в ЕС ожидают визит президента Украины на саммите Совета ЕС в Брюссель. Он намечен на 26−27 июня. Об этом заявил топ-чиновник ЕС на условиях анонимности, сообщает «Общественное».

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Планируется, что Владимир Зеленский выступит в Совете Европы в Страсбурге. Его визит будет посвящен запланированному созданию специального суда для рассмотрения преступления агрессии против Украины. Агрессия россии в Украине «не должна остаться безнаказанной», пояснил генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе. Специальный суд должен «обеспечить установление и привлечение к ответственности тех, кто несет наибольшую долю ответственности за свои действия.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Украина оказалась на периферии большой игры с расходами стран НАТО на оборону.

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