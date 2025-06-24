41.47 / 42.03 48.10 / 48.85
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Игра нервов перед саммитом НАТО: почему Рютте заговорил о необратимом пути Украины

10:23 24 июня 2025
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте

Накануне саммита НАТО в Гааге генеральный секретарь Альянса Марк Рютте заявил, что путь Украины к НАТО необратим. Об этом сообщает издание Frantfurter Allgemaine.

В то же время Рютте подчеркнул, что поддержка Украины со стороны Альянса «непреклонна и будет оставаться таковой».

Добавим, ранее сообщалось, что за сутки до открытия саммита НАТО в Гааге до сих пор остается под вопросом, поедет ли туда Владимир Зеленский. Также неизвестно, ожидать ли там Дональда Трампа.

Вместе с тем, в ЕС ожидают визит президента Украины на саммите Совета ЕС в Брюссель. Он намечен на 26−27 июня. Об этом заявил топ-чиновник ЕС на условиях анонимности, сообщает «Общественное».

РЕКЛАМА

Планируется, что Владимир Зеленский выступит в Совете Европы в Страсбурге. Его визит будет посвящен запланированному созданию специального суда для рассмотрения преступления агрессии против Украины. Агрессия россии в Украине «не должна остаться безнаказанной», пояснил генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе. Специальный суд должен «обеспечить установление и привлечение к ответственности тех, кто несет наибольшую долю ответственности за свои действия.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Украина оказалась на периферии большой игры с расходами стран НАТО на оборону.

РЕКЛАМА

293

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Унитаз можно почистить йодом, фото интернет

Залейте йод в унитаз — он станет белее снега без усилий: даже соседи будут приходить посмотреть

Начался сезон Рака, фото из открытых источников

«Астрологический сезон Рака»: какие знаки зодиака ожидает целый месяц везения

Расклад карт Таро на 25 июня. Фото Pixabay

Стрельцам — «Туз Пентаклей», Весам — &quoаt;Король Жезлов", а Близнецам — «Император»: Таро-прогноз и советы карт на 25 июня

БТР-80

До передовой доехала новая российская техника, но есть нюанс

Следующий материал
Новости партнеров