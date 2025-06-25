Каминская из «НеАнгелов» засветилась на Канарах в обществе Януковича, но ей поверили не все

Экс-президент-беглец Виктор Янукович, в этом году заочно получивший в Украине второй приговор — 15 лет лишения свободы за подстрекательство к дезертирству и организацию незаконной переправки через госграницу, внезапно «засветился» на Канарах.

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Ну, не то чтобы «засветился» сам — фото с ним на своей странице в соцсети выложила бывшая участница дуэта «НеАнгелы» Слава Каминская. В комментарии она написала: «Какие люди на Канарах».

Фоловеры певицы активно отреагировали на ее селфи с Януковичем, многие выразили сомнения в том, что эта фотография настоящая.

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А издание «РБК-Украина» объяснило, почему фотография Каминской не может быть настоящей. Журналисты обратили внимание на три момента, указывающих на фейк.

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Во-первых, клуб, на фоне которого будто бы позирует певица и беглый президент, находится не на Канарах, а на Ибице. Во вторых, высокий Янукович (рост около 190 см) рядом с певицей выглядит слишком уж низким. И в-третьих, на фото заметно применение Фотошопа — неестественные контуры и искаженное освещение. Кстати, очень просто создать подобное фото и с помощью ИИ.

Напомним, что недавно продюсер Юрий Никитин поделился идеей реанимирования «НеАнгелов» в честь двадцатилетия группы и выложил фото вместе с его солистками — Славой Каминской и Викторией Смиюхой.

Фото со страницы певицы в соцсетях

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