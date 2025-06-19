Система не знает боли: вдова защитника вынуждена доказывать, что муж погиб на фронте

Трудно представить, что чувствует вдова защитника, когда спустя два года после гибели супруга ему снова приходит повестка — с предупреждением, что за неявку в ТЦК он может быть объявлен в розыск. Боль утраты еще не утихла, но снова приходится мысленно возвращаться в тот день, когда сообщили о гибели супруга. Более того, теперь нужно доказывать, что муж — не «ухилянт», а кавалер ордена «За мужество» III степени, которым его наградили посмертно.

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«Даже мысль о том, что его больше нет, казалась невозможной»

Валентина Чудинович несколько раз в неделю приходит с трехлетней дочкой Марьяной на Алею Героев в родном Ровно. Среди множества портретов девочка безошибочно находит стелу папы, кладет рядом цветы, целует портрет Максима Чудиновича. Марьянка еще не совсем понимает, что папа больше не вернется.

Трехлетняя Марьяна Чудинович на Алее Героев в Ровно возле портрета папы

- Дочка говорит, что многих детей из садика забирают папы. «А мой папа на войне», — рассказывает Валентина Чудинович. — Марьяна много рисует. «А вот это, — показывает, — мы с папой играем в футбол. Когда он вернется, мы будем играть вместе». Она, возможно, понимает, что его больше нет, но разум отказывается это принимать. Когда нам сообщили о гибели Максима, Марьяна плакала и звала папу.

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19-летний Максим Чудинович подписал контракт с Нацгвардией в 2019 году. Когда началась полномасштабная война, рвался на фронт.

- Все говорил: «Вот Марьяна вырастет и спросит, где я был во время войны. Я же не скажу, что был дома». В первые дни Максим охранял аэродром в Ровно. Его редко отпускали домой. У него отец тоже воюет. И Максим хотел к нему. Все мечтал встретиться со своим папой «на нуле». Свекр пытался отговорить Максима. Мол, ты даже не представляешь, какой тут ад. Но мужа это не остановило и он пошел добровольцем в 14-ю бригаду оперативного назначения «Червона калина». Пошел стрелком-пулеметчиком в противотанковую батарею. Ему было всего 23. В таком возрасте на фронт попасть можно было только добровольцем.

Валентина вспоминает, что Максим перед гибелью успел побывать в отпуске в июле 2023 года. Много времени проводил с семьей. Как будто что-то чувствовал и не отпускал от себя далеко близких.

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- В Марьянке Максим души не чаял. Все шутил: «До тридцати лет буду от нее женихов отгонять. А уже потом пусть замуж выходит», — с грустью вспоминает Валентина.

Валентина и Максим Чудиновичи с дочкой Марьяной

Вернувшись из отпуска, Максим сразу же отправился на боевое задание вместо солдата, которого отпустили в отпуск. Сам напросился: «Я там знаю место, где можно укрыться. Там ров есть». «Ты же только из отпуска, не рано ли идти на позицию?», — спросил командир. Но Максим ответил, что он готов идти на задание.

Ночь он продержался, но когда на машине возвращался к своим, в автомобиль попал дрон.

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- Нам не сразу сообщили о гибели Максима, — говорит Валентина. — Некоторое время он числился пропавшим без вести, и даже мысль о том, что его больше нет, казалась невозможной. Мы верили, что он в плену и обязательно вернется. Но в ноябре того же года нам сообщили, что ДНК тела, найденного в Запорожской области — там, где Максим воевал, совпало. Марьяна горько плакала: «Хочу к папе!»

Максим Чудинович подписал контракт с Нацгвардией в 2019 году

Максим Чудинович посмертно был награжден орденом «За мужество» III степени. Петиция о присвоении ему звания «Герой Украины» набрала необходимые 25 тысяч голосов, но все еще находится на рассмотрении.

«Система автоматически сформировала повестку. Не человек»

- Извещение о том, что мы должны забрать повестку в отделении почты, пришло по почте, — рассказывает Валентина. — Сказать, что я была зла, — ничего не сказать. В эмоциях было все, даже маты. Сначала я не собиралась идти, но после разговора со свекровью все же решила забрать письмо. Однако на почте мне отказались его выдать: в документе было указано, что повестку должны передать лично в руки. В ней Максиму предлагали явиться в ТЦК в определенный день, иначе его объявят в розыск.

Валентина все же решила обратиться в ТЦК, чтобы выяснить, как ей действовать дальше. Несколько часов простояв в очереди, она наконец попала на прием к капитану.

— Капитан явно не стремился к разговору, — рассказывает Валентина. — На все мои вопросы о том, как могло случиться, что погибшему на фронте солдату снова прислали повестку, он отвечал одно и то же: «Я не знаю, обращайтесь на горячую линию.» Но я уже звонила туда, и мне сказали обращаться в ТЦК.

Впрочем, одна сотрудница ТЦК посоветовала Валентине собрать все документы, касающиеся гибели Максима, и принести их в Территориальный центр комплектации, чтобы внести изменения в реестр военнослужащих и предотвратить повторение подобных случаев.

- Я не знаю, что мне делать, но не хочу, чтобы такое происходило с другими вдовами, — говорит Валентина.

Ситуацию с ошибочно отправленной повесткой прокомментировали в Ровенском ТЦК и СП. Пресс-офицер Татьяна Камеристова выразила сожаление, отметив, что процесс формирования повесток автоматизирован:

- Когда Максим Чудинович попал на фронт, электронной системы «Оберіг» еще не существовало. Кроме того, он погиб в возрасте до 25 лет. Его бумажная карточка была у нас, но в электронную базу его не вносили, так как он не подпадал под мобилизацию. Когда ему исполнилось 25, система автоматически сформировала повестку.

Пресс-офицер объяснила, что сотрудники ТЦК не имеют доступа к этой программе:

- Мы понимаем, как тяжело родным погибшего. Но ничего не можем сделать. Этой системой не управляет человек. Все повестки, отправленные через «Укрпошту», формируются автоматически, без участия ТЦК. Внести изменения можно только после того, как Валентина предоставит документы, подтверждающие службу и гибель ее мужа. После этого составят протокол, и Максима снимут с военного учета.

Валентина Чудинович заявила, что намерена обратиться с жалобой в высшую инстанцию.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что на войне погиб отец троих детей из Ровенской области Николай Музыка.

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