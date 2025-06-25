Мировые цены на нефть пошли вниз: чего стоит опасаться украинцам

Продолжающийся с 13 июня военный конфликт на Ближнем Востоке с участием США серьезно повлиял на мировые цены на нефть. Если сперва ставки по контрактам пошли вверх, то после заявления президента США Дональда Трампа, рынки немного успокоились.

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По данным Reuters, нефть основных марок Brent и WTI упала на 3%. Стоимость российской нефти Urals пока не пересчитана.

Так, утром 24 июня баррель Brent — 68,39 дол., а WTI — 65,44 дол. При этом 12 июня, за сутки до обмена первыми ударами между Ираном и Израилем Brent стоил 69,5 дол, WTI — 68 дол, то есть цена «черного золота» опустилась даже ниже, чем была до начала военного противостояния. Впрочем, как утверждает Reuters, во время торгов цены падали еще ниже.

Если Израиль и Иран действительно будут придерживаться перемирия, о котором заявил президент США Дональд Трамп, конфликт может прекратиться в течение суток. Аналитики отмечают, что цены будут оставаться чувствительными к выполнению условий перемирия, поскольку Иран, как один из ведущих производителей нефти в ОПЕК, может быстро нарастить экспорт в случае снижения напряжения.

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Заметим, что военное противостояние на Ближнем Востоке выгодно стране-агрессору рф, так как с 64,55 дол. за баррель Urals подорожала до 72,2 дол. за баррель 23 июня. Это особенно удобно рф, поскольку в сравнении с 2022-м годом ее доходы от энергоносителей, прежде всего, нефти упали в 2 раза — до 500 млн евро в день.

В том, как эти изменения коснутся украинцев ясности куда меньше, так с 12 по 23 июня бензин марки А-95 в Украине подорожал с 55,2 грн за литр до 58,45 грн, дизтопливо с 52,5 грн. до 55,55 грн., а автогаз всего на 30 копеек — до 34,5 грн.

Как сообщает эксперт рынка топлива Сергей Куюн, окончательные цены на топливо в Украине будут зависеть от двух факторов — мировых цен на нефть и конкуренции участников топливного рынка. Так, даже если цены на нефть и топливо в мире будут расти, могут найтись компании, которые поднимут цены не так сильно, как конкуренты.

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«Потребление горючего уменьшается, а количество желающих его продавать — нет. Поэтому борьба накаляется, и основной инструмент — цена. Это проявилось и при росте, потому что в разных сетях цены выросли неравномерно, в диапазоне от 1 до 6 грн/л. Кто-то имел больший запас, кто-то просто „набодяжил“ или чего-то там не уплатил по налогам, и благодаря этому получил возможность бежать (поднимать цены — Авт.) не так быстро», — подчеркнул Сергей Куюн.

По мнению директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, если конфликт между Ираном и Израилем продолжится на несколько недель, цена на бензин в Украине может подскочить до 65 гривен за литр.

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