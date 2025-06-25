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Агентка россиян устроила теракт против военных в Харькове (фото)
В Харькове, где недавно силовики задержали завербованных россиянами мужчин, которые с помощью взрывного устройства попытались убить украинского военного, СБУ и Нацполиция задержали еще одного вражеского агента — девушку, которая передала военным ВСУ «волонтерсткую помощь» — заминированный мотороллер.
Как отметили в СБУ, 19-летнюю харьковчанку задержали после того, как она 20 июня совершила теракт против защитников Харькова — сработало СВУ, спрятанное в багажнике транспортного средства.
«В тот день российские спецслужбы активировали самодельное взрывное устройство (СВУ), которое было спрятано в багажнике скутера, когда рядом находились двое военных. Взрыв произошел возле харьковского кафе, куда враг заманил воинов под видом передачи им „волонтерского“ мотороллера», — отметили в украинской спецслужбе.
Российские спецслужбы завербовали жительницу Харькова, когда она искала работу на телеграмм-каналах. Ей предоставили инструкции по изготовлению взрывчатки на дому, после чего злоумышленница приобрела бытовые химикаты, аккумулятор, провода и два телефона для дистанционного подрыва.
На месте, где был запаркован мотороллер, была установлена камера, через которую россияне отслеживали прибытие военных.
После теракта злоумышленница попыталась «залечь на дно», но была задержана спустя несколько часов после взрыва.
Задержанной сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, приведший к гибели человека). Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Ранее украинская спецслужба задержала завербованную врагом женщину, которая под видом «волонтерки» отравила бойца ВСУ, передав ему отравленные лекарства и продукты, а также готовила теракт в Харькове.
Фото СБУ299
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