Агентка россиян устроила теракт против военных в Харькове (фото)

В Харькове, где недавно силовики задержали завербованных россиянами мужчин, которые с помощью взрывного устройства попытались убить украинского военного, СБУ и Нацполиция задержали еще одного вражеского агента — девушку, которая передала военным ВСУ «волонтерсткую помощь» — заминированный мотороллер.

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Как отметили в СБУ, 19-летнюю харьковчанку задержали после того, как она 20 июня совершила теракт против защитников Харькова — сработало СВУ, спрятанное в багажнике транспортного средства.

«В тот день российские спецслужбы активировали самодельное взрывное устройство (СВУ), которое было спрятано в багажнике скутера, когда рядом находились двое военных. Взрыв произошел возле харьковского кафе, куда враг заманил воинов под видом передачи им „волонтерского“ мотороллера», — отметили в украинской спецслужбе.

19-летняя харьковчанка передала военным заминированный мотороллер. Фото СБУ

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Российские спецслужбы завербовали жительницу Харькова, когда она искала работу на телеграмм-каналах. Ей предоставили инструкции по изготовлению взрывчатки на дому, после чего злоумышленница приобрела бытовые химикаты, аккумулятор, провода и два телефона для дистанционного подрыва.

Террористка изготовила взрывчатку по инструкции российских спецслужб. Фото СБУ

На месте, где был запаркован мотороллер, была установлена камера, через которую россияне отслеживали прибытие военных.

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После теракта злоумышленница попыталась «залечь на дно», но была задержана спустя несколько часов после взрыва.

Задержанной сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, приведший к гибели человека). Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Ранее украинская спецслужба задержала завербованную врагом женщину, которая под видом «волонтерки» отравила бойца ВСУ, передав ему отравленные лекарства и продукты, а также готовила теракт в Харькове.

Фото СБУ

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