Как есть арбуз согласно этикету: есть нюансы

В официальной обстановке рекомендуется использовать вилку и нож. Разрежьте арбуз на небольшие кусочки и наслаждайтесь.

Если есть семена, извлеките их с помощью вилки и поместите на край тарелки.

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Однако, если вы не умеете все это делать элегантно, откажитесь от во время официального ужина арбуза, чтобы не испачкать наряд и не испортить свою репутацию. Наслаждайтесь арбузом дома в кругу родных и близких людей.

К слову, если вы устраиваете домашний день рождения, прекрасной альтернативой арбузу могут быть фрукты и ягоды, которые гости могут есть без опасения измазаться соком и выглядеть неэстетично. Например, подайте виноград или абрикосы. Арбузные же кубики без семян могут прекрасно дополнить фруктовый салат. Удобство сервировки всегда очень важно.

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«Арбузный» этикет распространяется и на правила поедания дыни. Дыню тоже разрезают на кусочки и лишь потом едят. Очень привлекательна она и во фруктовых салатах. К слову, арбуз и дыня в них прекрасно сочетаются с ягодами - малиной, голубикой, ежевикой.

Напомним рецепт арбузного салата с базиликом.

Фото из альбома Ольги Сметанской

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