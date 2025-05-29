- 29.05 22:26 Как есть пахлаву: некоторые тонкости вас удивят
- 29.05 21:59 Вареники с вишнями: вкусны как горячими, так и холодными
- 29.05 21:57 Успех «Ворсклы» и фиаско «Левого берега»: видеообзоры первых матчей плей-офф за места в УПЛ
- 29.05 21:29 Младший сын Дэвида и Виктории Бекхэм дал трогательный комментарий на фоне семейного разрыва с Бруклином
- 29.05 21:00 Самые распространенные ошибки при выращивании помидоров: не повторяйте их, иначе останетесь без урожая
- 29.05 20:36 Почти два года теплилась надежда: на Харьковщине погиб офицер-пограничник с Буковины
- 29.05 20:11 Только одна таблетка — и томаты не болеют: аптечный секрет для бешеного урожая
- 29.05 20:08 Караимские пирожки: вкусная выпечка, которая точно покорит гурманов
- 29.05 19:54 Стрельцам — «Мир», Девам — «Сила», а Ракам — «Верховная Жрица»: Таро-прогноз и советы карт на 30 мая
- 29.05 19:45 Оккупанты придумали новую защиту для своей бронетехники: стоит ли ее опасаться и о чем это говорит
- 29.05 19:21 Не всегда идеально: известный музыкант удивил признанием
- 29.05 19:00 Часть киевлян может получить выплаты на сумму от 10 до 40 тысяч грн: кому власти заплатят такие деньги
Как есть пахлаву: некоторые тонкости вас удивят
Кто же не любит восточные сладости! Одна из самых известных и популярных — пахлава. Сочная и ароматная она сказочно вкусна. Но как ее есть в ресторане?
Несомненно, нужно использовать приборы — либо десертную вилку, либо вилку и нож. Иначе вы рискуете испачкать липкими руками все вокруг.
Считается, что самый влажный и сочный слой — нижний. Восточные гурманы, как правило, переворачивают пахлаву, чтобы сухая основа оказалась внизу, и только тогда начинают есть.
Но в ресторане это делать не обязательно — прежде всего из эстетических соображений.
В восточных странах к пахлаве подают воду. И прежде, чем начать лакомиться пахлавой, делают глоток, чтобы очистить рецепторы и ощутить сказочный вкус.
В чай и кофе, как правило, не добавляют сахар, потому что пахлава очень сладкая.
Знание этикета поможет вам чувствовать себя в любой ситуации комфортно. Кстати, есть один важный лайфхак. Если вы идете в ресторан с деловыми партнерами, не заказывайте блюда, которые не умеете есть согласно правилам этикета. Закажите их тогда, когда посетите ресторан с близкими людьми.
Предлагаем тест от тренд-редактора «ФАКТОВ» Ольги Сметанской на знание тонкостей нового ресторанного этикета.
Фото из альбома Ольги Сметанской103
Читайте нас в Facebook