Как есть пахлаву: некоторые тонкости вас удивят

Кто же не любит восточные сладости! Одна из самых известных и популярных — пахлава. Сочная и ароматная она сказочно вкусна. Но как ее есть в ресторане?

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Несомненно, нужно использовать приборы — либо десертную вилку, либо вилку и нож. Иначе вы рискуете испачкать липкими руками все вокруг.

Считается, что самый влажный и сочный слой — нижний. Восточные гурманы, как правило, переворачивают пахлаву, чтобы сухая основа оказалась внизу, и только тогда начинают есть.

Но в ресторане это делать не обязательно — прежде всего из эстетических соображений.

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В восточных странах к пахлаве подают воду. И прежде, чем начать лакомиться пахлавой, делают глоток, чтобы очистить рецепторы и ощутить сказочный вкус.

В чай и кофе, как правило, не добавляют сахар, потому что пахлава очень сладкая.

Знание этикета поможет вам чувствовать себя в любой ситуации комфортно. Кстати, есть один важный лайфхак. Если вы идете в ресторан с деловыми партнерами, не заказывайте блюда, которые не умеете есть согласно правилам этикета. Закажите их тогда, когда посетите ресторан с близкими людьми.

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Предлагаем тест от тренд-редактора «ФАКТОВ» Ольги Сметанской на знание тонкостей нового ресторанного этикета.

Фото из альбома Ольги Сметанской

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