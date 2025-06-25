Стаж заграничный, а пенсия украинская: что важно знать и нужно сделать будущим получателям выплат

Правительство Украины упростило зачисление иностранного страхового стажа для назначения пенсии. Это касается украинцев, работавших или работающих за границей. Теперь стаж, приобретенный за пределами Украины, может быть учтен при получении украинской пенсии. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины.

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Например, если для получения пенсии в 60 лет нужно иметь 32 года стажа, а у вас 25 лет в Украине и 7 за границей, теперь вы можете получить пенсию в 60 лет.

Важно: иностранный стаж учитывается только для определения права на пенсию, но не влияет на ее размер, за исключением стран, с которыми есть специальные договоры.

Как засчитать иностранный стаж?

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1. Получите официальный документ о вашем страховом стаже в стране, где вы работали. Обратитесь в местный пенсионный орган (например, Deutschen Rentenversicherung в Германии, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale в Италии).

2. Если не можете получить документ лично, обратитесь в территориальное отделение Пенсионного фонда Украины. ПФУ направит запрос в МИД, а он — в пенсионный орган соответствующей страны.

3. Готовьте документы заранее (за полгода до выхода на пенсию), учитывая время на документооборот.

4. Уточните, необходима ли легализация документа в Украине. Это зависит от международных соглашений между Украиной и страной вашего трудоустройства:

- Договоры о правовой помощи (без дополнительного удостоверения): достаточно нотариального удостоверения и официального перевода.

- Гаагская конвенция 1961 года (апостиль): если страна трудоустройства является участницей этой конвенции, то поставьте на документе специальный штамп — апостиль, затем переведите на украинский и нотариально удостоверьте перевод.

- отсутствие международных договоров (консульская легализация): удостоверьте документ в компетентном органе страны выдачи, а затем легализуйте его в консульском учреждении Украины за рубежом. Обязателен нотариальный перевод.

«Обращаем внимание, что иногда могут случаться случаи, когда пенсионный орган страны, где вы работали, не владеет полной информацией о вас (например, вы работали в то время, когда не были введены в действие современные цифровые системы учета информации). Такая ситуация не критична и имеет решение: в Германии, к примеру, вы можете предоставить пенсионному органу бумажные документы вроде договора о трудоустройстве, расчетные письма по зарплате, справку о трудовой деятельности или справку от работодателя. А в Италии — трудовые контракты, расчетные письма по зарплате, справки об уплаченных взносах или декларации о доходах. Какие именно документы релевантны для подтверждения, — стоит уточнить непосредственно в пенсионном органе страны, где вы работали», — сообщили в Минсоцполитики.

После всех процедур передайте легализованный документ в Пенсионный фонд Украины для зачисления стажа.

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Ранее «ФАКТЫ» писали, как можно оформить украинскую пенсию за границей дистанционно, не возвращаясь в Украину и не обращаясь в отделения Пенсионного фонда.

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