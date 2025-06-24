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Общество и люди

Оформление пенсии за границей: что делать и куда обращаться

13:21 24 июня 2025
Дистанционное оформление пенсии

В то время как в Украине думают об увеличении минимальной пенсии, но никак не могут определиться с суммой роста, многие украинцы оказались за границей и должны подумать об оформлении пенсии. Теперь это возможно сделать дистанционно, не возвращаясь в Украину и не обращаясь в отделения Пенсионного фонда.

Так, на сайте Пенсионного фонда Украины находится раздел, который помогает в решении этого вопроса. Используя этот раздел, можно подать заявление на оформление пенсии дистанционно.

Для подачи заявления необходимо быть зарегистрированным пользователем мобильного приложения «Дія» и активировать «Дія.Підпис» и заранее подготовить скан-копии необходимых документов.

Затем нужно войти через квалифицированную электронную подпись (КЭП) в личный кабинет ПФУ, согласиться на дистанционное информирование, выбрать тип пенсии, заполнить анкету и добавить скан-копии необходимых документов:

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  • паспорта;
  • справки с идентификационным кодом;
  • трудовой книжки или других подтверждений стажа;
  • а также других документов по необходимости.

Также в ПФУ подчеркнули, что сканы документов:

  • производятся из оригиналов документов;
  • должны быть цветными, четкими и читабельными;
  • сохранены в форматах JPG или PDF;
  • размер каждого файла не должен превышать 1 МБ;
  • названия должны соответствовать виду отсканированного документа.

Оформить документы можно по подсказке из 14 шагов, размещенной на сайте Пенсионного фонда Украины. С результатами обработки заявления можно ознакомиться в разделе «Мои обращения».

Также, как подчеркнули в ПФУ, люди, которые находятся за границей и через год-два могут оказаться в возрасте выхода на пенсию, могут добровольно платить страховые взносы для назначения и роста размера своей будущей пенсии. Чтобы воспользоваться возможностью добровольного участия нужно заключить договор с Пенсионным фондом Украины на веб-портале ПФУ именно в электронной форме и платить ежемесячно 1760 гривен страховых взносов.

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Как писали «ФАКТЫ», средний размер пенсии в Евросоюзе примерно в 10 раз больше, чем в Украине.

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