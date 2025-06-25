Кто имеет право на пенсию при стаже в 10 лет и сколько будет получать

С 1 июля украинцы, которым исполнится 70, 75 и 80 лет, получат надбавки от 300 до 570 гривен, если их пенсия не превышает 10 340 гривен. В то же время украинские госслужащие имеют право на получение пенсии при стаже в 10 лет работы на госслужбе.

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Об этом напоминают в Пенсионном фонде Украины, согласно которому условия для назначения пенсии довольно щадящие. При этом размер пенсии будет составлять до 60% заработной платы на госслужбе.

Так, для выхода на пенсию как госслужащему необходимо соблюдение следующих условий:

лицо имеет не менее 10 лет стажа на должностях, относящихся к соответствующим категориям государственной службы, определенным статьей 25 Закона № 3723-XII и нормативно-правовыми актами Кабинета Министров Украины (от работника райгосадминистраций до руководителей центральных органов власти, кроме Кабмина), а также занимала должность государственного служащего по состоянию на 01.05.2016;

лицо имеет не менее 20 лет стажа на государственной службе, независимо от того, занимало ли оно должность государственного служащего по состоянию на 01.05.2016.

Также право на назначение пенсии при наличии страхового стажа, необходимого для назначения пенсии по возрасту в минимальном размере необходимого стажа государственной службы, имеют:

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мужчины, достигшие возраста 62 года;

женщины, достигшие пенсионного возраста, установленного статьей 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Как подчеркнули в ПФУ, пенсия государственным служащим назначается с даты обращения за ее назначением, но не ранее даты возникновения соответствующего права, в размере 60% заработной платы. В расчетную базу включаются все виды выплат, по которым уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование. Для лиц, на момент обращения не занимающих должность государственного служащего, пенсия определяется исходя из заработной платы государственного служащего соответствующей должности и ранга по последнему месту работы.

Однако, как ранее писали «ФАКТЫ», некоторые украинцы могут получить пенсию до 17,5 тыс. грн.

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