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Малый бизнес в кризисе? В 2025-м году ФОПы пока закрываются вдвое чаще, чем открываются

14:22 26 июня 2025
Закрытие ФОП. Фото с сайта https://subota.online/

Начало 2025 года открыло тенденцию роста числа ликвидаций ФОПов, которые в итоге закрывались чаще, чем открывались новые. И по результатам 1 квартала текущего года ситуация только усугубилась.

Об этом говорится в исследовании информационно-аналитического портала YouControl. При этом аналитики отмечают и рост количества регистраций нового бизнеса, но он заметно ниже.

Так, в январе-марте закрылось более 108 тыс. ФОП, что более чем на 50% превышает показатель 4V кв. 2024 г. (около 72 тыс.), а количество вновь созданных ФОПов составило 56,8 тыс. против 47,3 тыс. в 4 кв. 2024 года (+ 20%).

Чаще всего ФОПы открываются и закрываются в таких сферах как розничная торговля, информационные технологии и сегмент других услуг. А больше открытий и закрытий малого бизнеса фиксируется в г. Киев, а также в крупнейших областях — Днепропетровской, Львовской, Киевской, Одесской и Харьковской.

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Также как показывает практика, чаще всего открывают/закрывают ФОПы сегодня женщины, чья доля составляет 61−62% среди открытий и около 52% среди закрытий малого бизнеса.

Вместе с тем аналитики YouControl отмечают, что рост открытий и закрытий ФОПов скорее всего связан с накопленным «отложенным спросом»: почти год (19.01.2024 — 08.01.2025) работа ЕГР была приостановлена. В результате многие предприниматели не могли вовремя зарегистрировать новый бизнес или прекратить старый. После возобновления работы реестра в начале 2025-го эти отложенные регистрации и ликвидации массово реализовались, что и привело к аномально высоким показателям открытий и закрытий ФЛП в первом квартале.

«В целом, даже с поправкой на технические сбои, тенденция остается такой, что количество закрытых ФОПов устойчиво превышает количество новых, что означает чистое сокращение числа малых предпринимателей в стране. Несмотря на рост открытий в I квартале 2025 года этого недостаточно, чтобы компенсировать массовое сворачивание бизнесов — полномасштабная война и экономические трудности, вероятно, продолжают усложнять ведение малого предпринимательства, что отражается в показателях практически всех регионов и отраслей», — резюмируют в YouControl.

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Тем временем, как ранее писали «ФАКТЫ», налоговая побуждает украинцев, торгующих на онлайн-площадках, регистрировать ФОПы и платить налоги.

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