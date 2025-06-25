Не один на один с потерей: в Киеве прошел Всеукраинский форум помощи детям-сиротам наших Защитников

25 июня в Киеве на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне состоялся Всеукраинский форум «Детям наших Защитников: объединяющая забота». Он собрал более 300 неравнодушных к будущему, судьбе детей, потерявших обоих родителей из-за войны. Организаторами стали Министерство по делам ветеранов Украины, Государственная служба Украины по делам детей, Международная торговая палата Украины (ICC Ukraine) и авиакомпания «Украинские вертолеты».

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Мероприятие объединило мнения и взгляды благотворителей, должностных лиц, представителей общественности, лидеров мнений и официальных опекунов детей. Форум открылся волнующим моментом — дети погибших воинов вышли на сцену. Участники почтили память павших минутой молчания, а также совместно исполнили «Червону калину» и гимн Украины.

Ключевая цель мероприятия — налаживание устойчивой системы поддержки для детей-сирот, родители которых погибли, защищая Украину. Речь идет не только о материальной помощи, но и о долговременной заботе и внимании со стороны общества, бизнеса и власти.

«Мы не обращались к бизнесу с просьбой — именно бизнес первым проявил инициативу. Это об ответственности и солидарности. Такое взаимодействие свидетельствует о росте культуры помощи в обществе. Хотелось, что такой проект стал трендом, задавал тон, чтобы в каждом обществе находили возможности помогать детям, семьям погибших, пропавшим без вести и ветеранам», — отметил заместитель министра по делам ветеранов Украины Руслан Ткаченко.

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Платформа «Детям наших Защитников» не разграничивает детей по году потери родителей — с 2014-го по настоящее время. Все они потеряли самое ценное — отцовскую и материнскую любовь. В ходе форума были рассмотрены практические модели помощи: как благотворители могут взаимодействовать с официальными опекунами детей и оказывать целевую поддержку. Это не только о прозрачности — это о доверии и человечности.

Программа форума включала две тематические панели, которые модерировали советник-уполномоченный президента по реабилитации участников боевых действий Вадим Свириденко и координатор платформы «Детям наших Защитников» Леся Червинская. Также состоялась церемония награждения более 80 бизнес-партнеров, которые уже присоединились к поддержке детей.

«Такие мероприятия напоминают мне украинскую толоку. Когда громада вместе преодолевает вызовы, что не под силу кому-то одному. Сегодня мы вместе — государство, бизнес, активисты, чтобы сказать детям: вы не одни», — подчеркнул исполнительный директор авиакомпании «Украинские вертолеты» Сергей Букорос.

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Отдельным элементом форума стала презентация онлайн-ресурса children.in.ua, которая должна стать прозрачным инструментом информирования о благотворительности, развивать культуру благотворительности в Украине. Сайт будет фиксировать участие бизнесов в жизни детей-сирот павших Защитников. Все желающие могут приобщиться и оказывать адресную помощь сыну или дочери Героев.

Форум стал пдощадкой для открытого диалога между опекунами, меценатами, чиновниками и общественностью. Знакомства, живое общение и взаимодействие — это помогает строить новую культуру поддержки в Украине.

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