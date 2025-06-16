«Украинские вертолеты» отражают очередную дискредитационную информационную атаку: заявление авиакомпании

Авиакомпания «Украинские вертолеты», которая помогает фронту автомобилями и техникой, получила серию запросов от СМИ по поводу обвинений в сотрудничестве с россиянами, умышленном ущербе Силам обороны Украины и угрозе национальной безопасности из-за «невозврата» воздушных судов из-за границы. В компании полагают, что началась очередная дискредитационная информационная кампания.

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Подобные разворачивались и во время острой фазы полномасштабного вторжения россиян в Украину. Тогда в июне 2022 года был задержан председатель Совета директоров авиакомпании Владимир Ткаченко, однако через сутки его освободили из-под стражи. Производство было закрыто из-за отсутствия состава преступления.

Авиакомпания доказывала отсутствие оснований для обвинений в судах. Окончательное решение в деле против «Украинских вертолетов» вынес Верховный суд Украины.

«Подобные методы давления могут свидетельствовать о попытке рейдерского захвата управления в авиакомпании. Мы полностью открыты, поэтому отвечаем на все вопросы честно и рассчитываем на общественный резонанс и поддержку гражданского общества», — заявила коммуникационный директор авиакомпании «Украинские вертолеты» Леся Червинская.

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Относительно обвинений в невозвращении воздушных судов, в компании назвали их манипулятивными и заявили, что все они переданы на аэродромы базирования и выполняют задачи по защите Украины.

«Авиакомпания „Украинские вертолеты“ арендовала Нацгвардии воздушные суда. Согласно условиям контрактов, они должны были вернуться в Украину в случае наступления форс-мажора. К сожалению, за 2 недели с 24 февраля 2022 года не удалось вернуть все борта. Препятствовали обстоятельства непреодолимой силы, на которые авиакомпания не могла влиять. Военная хунта в Мали, которая пришла к власти в результате переворота, не предоставляла разрешений на вылет, игнорировала запросы МИД Украины, власти Сомали запретили вылет до замены бортов на другие. Поднять в воздух вертолеты без угрозы жизни нашим людям и вертолетам было невозможно. Мы в судебном порядке доказали, что приняли все возможные меры для выполнения обязательств, пытались выполнить условия контракта и вовремя вернуть на территорию Украины все без исключения борта. Мы неоднократно обращались к правительствам этих республик, в международные организации, посольства иностранных государств и привлекали Министерство иностранных дел Украины», — пояснил исполнительный директор авиакомпании «Украинские вертолеты» Сергей Букорос.

Он добавил, что сотрудничество государства Украина и частной авиакомпании «Украинские вертолеты» было взаимовыгодно в течение 15 лет.

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«За 2021 год аренды бортов, например, авиакомпания уплатила 197 млн грн в госбюджет через Минобороны и через МВД. Для сравнения, в 2023 году все объекты, которые Фонд госимущества Украины сдавал в аренду, принесли в бюджет 770 млн грн. И это 14,3 тыс. договоров целостных имущественных комплексов и недвижимого имущества, а не два с „Украинскими вертолетами“. За счет арендной платы от авиакомпании у силовых структур была даже возможность покупать новые вертолеты, если бы было такое желание. Стоимость аренды всех вертолетов в течение 15 лет соизмерима со стоимостью новых таких же бортов», — рассказал Сергей Букорос.

Как говорят в авиакомпании, они готовы в рамках действующего законодательства предоставить все имеющиеся документы и подтверждения своих заявлений.

«За время полномасштабного вторжения компания передала 28-ми различным военным подразделениям Сил обороны Украины помощи на сумму в 192,4 млн грн: автомобили, коптеры, квадроциклы, РЭБы и многое другое. Также авиакомпания „Украинские вертолеты“ взяла под свою бизнес-опеку детей-сирот погибших Защитников и Защитниц из Киева и Киевской области. Мы выделяем средства на реабилитацию воинов. На гуманитарное направление помощи уже было выделено 84,1 млн грн. То есть вместе сумма благотворительной помощи составляет 276,5 млн грн», — добавила Леся Червинская.

Ранее адвокат бизнесмена Владимира Науменко заявил о попытке рейдерского захвата Одесского зернового терминала.

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Фото предоставлено пресс-службой авиакомпании «Украинские вертолеты»

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