Восточный гороскоп на 26 июня: что принесет день Тигреныша-симпатеныша

Согласно Восточному гороскопу 26 июня — день Огненного Тигра.

Но с учетом того, что рано утром это животное еще находится в очень юном возрасте, его называют «тигренішем-симпатенышем».

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Конечно, когда Тигреныш вырастет, то станет настоящей грозой джунглей, перед которой будут дрожать все хищники и даже люди, но сейчас это просто забавный ребенок, которому хочется играть и веселиться с другими тигрятами и львятами.

Так, как это делают забавные животные на видео.

«Чтобы прожить день в гармонии с Огненным Тигром, следует действовать без страха, но с честью. Избегай лицемерия, не изображай из себя слабого и не играй по чужим правилам. Если ты Водолей — звезды зовут тебя к риску, который изменит тебя навсегда, но в этом риске рождается твоя власть» , — советуют специалисты по Восточной астрологии.

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Еще одна необычная черта Тигренка — он очень любит слушать новую украинскую музыку, так как у них в зоопарке днями крутили наши песни. И отобрать репертуар к утру 26 июня будет совсем просто, так как в последнее время появилось немало интересных песен.

В частности, Артем Пивоваров порадовал мощным исполнением известной песни Александра Осадчего на слова Юрия Рыбчинского.

В свою очередь, Владимир Дантес поделился тревожным наблюдением: в последнее время при расставании влюбленных любовь превращается в отравленную ртуть.

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Дальше — больше: певица Настя со «вкусной» фамилией Борщ призвала открыть границы для влюбленных.

А Виктория Ниро спела очень известную песню о море — наверное, собирается с концертами в Одессу.

И только Оля Цыбульская осталась верна себе: она не стала фантазировать об отдыхе в «Жемчужине у моря», а где-то поймала зеленого лягушонка, вытащила его на сцену, и при этом честно рассказала о своем психическом состоянии после обстрелов отвратительных оккупантов.

Конечно, очень хочется, чтобы россия быстрее капитулировала, и Оля снова стала «нормальной».

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Напомним, что ранее хит украинского певца занял первые позиции сразу на двух музыкальных платформах. Поэтому, возможно, ему стоит приложить усилия, чтобы вытеснить из хит-парадов созданные искусственным интеллектом «шедевры», которых там набралось немало?

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