Вовсе не «пень-колода»: хит Виталия Козловского мощно вышел в лидеры на двух музыкальных платформах

Вопреки суровым реалиям войны, многие украинцы, к сожалению, продолжают находиться под влиянием русской музыки, пока их оттуда не сместят.

Тем, кому удалось в последнее время подняться на высшие ступени хит-парада, стал Виталий Козловский, «разорвавший» сеть хитом 2009 года под названием «Пинаколада».



Интересно, что благодаря триумфу Виталия, многие украинцы наконец поняли, что в песне речь идет не о «пень-колоде» (россияне так обозначают нерадивое отношение к какому-то делу), а о вкусном латиноамериканском коктейле.

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К утру 23 мая песня возглавила хит-парад YouTube-Music.

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А также вышла на второе место в списке хитов на платформе «Спотифай».

Несколько хуже ее позиции на Apple-Music, но там также лидируют украинские песни.

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«Это не просто песня. Это не просто этап в моей жизни. Это история о несокрушимости, о борьбе за себя, о вере в свое, даже когда кажется, что все против тебя. Это о том, что в конце каждого тоннеля есть свет. Что правда всегда побеждает. Что нужно выстоять, выдержать, чтобы снова иметь возможность петь в полный голос. И ни один контракт, ни один запрет не може заглушить музыку, которая идет из сердца» , — отметил Виталий Козловский.

Авторы композиции — Геннадий Крупник и Марина Курсанова — создали трек, вернувшийся еще более мощным спустя годы. Текст на украинском языке написал Роман Дихтярь.

Напомним, популярный певец и военный Виталий Козловский, выплативший долг своему бывшему продюсеру Игорю Кондратюку, наконец-то, может петь свои старые хиты. Судебное дело между певцом и продюсером длилось тринадцать лет. Первой обновленной песней из старого репертуара Козловского стала «Пинаколада», которая теперь звучит на украинском и пользуется большой популярностью.

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