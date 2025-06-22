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Восточный гороскоп на воскресенье, 22 июня: что принесет «День собаки-хлебаки»
Расклад ние карт Таро обещает, что воскресенье, 22 июня, подарит Весам благоприятные возможности и яркие эмоции, а Близнецам — новые знакомства и проекты.
В то же время знатоки Восточной астрологии напоминают, что по китайскому календарю 22 июня — День Водяной Собаки, или, как его часто называют в Азии — «День собаки-хлебцы».
«В день Водяной Собаки Небо дарит миру бдительность и проницательность, присущие этому знаку. Собака, пьющая воду из горного ручья, не только охраняет, но и учится — она верна, но мудра, как старое дерево возле храма. Водяная стихия делает характер более мягким, однако добавляет глубины мыслям и чувствительности к изменениям вокруг», — считают восточные мудрецы.
В этот день следует доверять интуиции, потому что уши Собаки слышат даже то, что молчит. Встречи и разговоры приобретают новое значение — сказанное между строк важнее громких фраз. Не торопись — события разворачиваются медленно, как туман над рисовым полем, но точно ведут к истине.
Считается, что этот день благоприятен для решения старых недоразумений и постройки новых мостов. Водяная энергия сглаживает острые углы, поэтому злость лучше оставить позади облаков после дождя.
«Бдительность и честность — два ключа к этому дню. Не следует начинать путь, если в сердце сомнение, но если выбор сделан — иди до конца, как верный Собака за хозяином. А вечером, когда на небе взойдет луна, хорошо подумать о своем предназначении и отпустить все, что тянет назад!» — советуют на Востоке.
Типичные ситуации с собаками, неравнодушными к воде, показали авторы следующего ролика.
Также в этот день знатоки советуют слушать новую музыку, ориентируясь на разные музыкальные платформы. Для примера предлагаем взять вкладку «В тренде» на Youtube-Music.
На седьмом месте в ней находится композиция Лебеди, Amaya Roma.
На пятой позиции — песня о холодной ночи и уже пустом бокале без «шампусика» просеко.
Четвертое место — у знакомой многим украинцам композиции «Шелковица» от IVAN LIULENOV & DAMNITSKYI. Также «старые знакомые» разместились на третьем месте среди украинских хитов — это знаменитая песня " Изумрудное небо" от исполнителя Drevo.
Ко второму месту среди популярных песен поднялась композиция, в которой Alena Omargalieva обещает неизвестному романтичному герою, что будет его (наверное, влюбилась — но это не точно).
О любви рассказывает и лирический герой песни, пока занимающей первое место на вкладке «В тренде» на YouTube Music. У парня сложилась тревожная ситуация: он согласен не есть и не пить, ведь красивая девушка с чуть-чуть цыганской внешностью, похоже, приворожила его, и теперь ему придется любить ее еще долгое время. Впрочем, считается, что любовь — это очень хорошо.
За неделю песня набрала 575 тысяч просмотров.
Напомним, что ранее хит украинского исполнителя о вкусном латиноамериканском коктейле долгое время лидировал на двух музыкальных платформах.417
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