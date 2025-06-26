«Апокалипсис» наступит 5 июля? Почему в Азии распространяется паника по мере приближения второго месяца лета

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Баба Ванга, которая была болгаркой по имени Вангелия Пандева Гуштерова, известна тем, что якобы, среди прочего, предсказала смерть принцессы Дианы в 1997 году и цунами в Индийском океане в 2004-м. Она скончалась в 1996 году.
Однако теперь в Японии живет Рё Тацуки — человек, который может предусматривать подобные жуткие события, пишет УНИАН со ссылкой на Unilad.
Гадалка и бывшая художница манги Рё Тацуки говорит, что ее предсказания приходят к ней в ярких снах, которые, по ее словам, она видит с 1980-х годов.
В 1999 году 70-летняя женщина опубликовала мангу под названием «Будущее, которое я видела» — книгу, основанную на ее самых смелых снах. И хотя произведению уже 26 лет, за последние месяцы и годы он получил новых поклонников, поскольку читатели сравнивают его предсказания с реальными событиями.
Сейчас Тацуки издала тревожное предупреждение о событии, которое может произойти позже в июле этого года. Она предсказывает, что океан «закипит» к югу от Японии, что может привести к катастрофе для страны.
Многие интерпретируют этот сон, как извержение подводного вулкана, которое будет достаточно мощным, чтобы повлечь за собой так называемое «мегацунами».
Как и следовало ожидать из такого названия, Тацуки предсказывает, что цунами будет иметь гигантскую зону поражения, достаточную для того, чтобы вызвать опустошения в Японии, Тайване, Индонезии и на северных Марианских островах.
Она также ссылается на то, что видела двигающиеся в этом районе «драконообразные фигуры», хотя эксперты призывают с осторожностью относиться к таким заявлениям, поскольку, по их словам, «нет никакой научной основы для утверждений Тацуки», сообщает Times Now News.
Тацуки вышла на пенсию в 2020 году после того, как в 1995-м заявила, что это будут ее «собственные похороны», однако она имела в виду не буквальные похороны, а скорее конец ее карьеры как художницы манги.
Что касается ее предыдущих «пророчеств», то считается, что она правильно предсказала смерть Фредди Меркьюри в 1991 году, а также смертоносное землетрясение в Кобе в 1995 году.
Также утверждается, что она верно предусмотрела пандемию COVID-19. Тацуки писала: «Через 25 лет неизвестный вирус придет в 2020 году, исчезнет после пика в апреле и появится снова через 10 лет».
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