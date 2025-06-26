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Денежная помощь в размере почти 50 тысяч грн в год: кто и как может получить
В Украине разработана государственная программа финансовой поддержки уязвимым категориям населения, в том числе ВПЛ (внутренне перемещенным лицам). В Киеве в рамках программы можно получить около 50 тысяч гривен в год.
Часть жителей столицы может получить денежную помощь на приобретение средств гигиены, сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Деньги могут получить жители Киева, в том числе ВПЛ:
- семьи с детьми до двух лет с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями;
- семьи с детьми до 18 лет с медицинскими показаниями;
- многодетные малообеспеченные семьи с младенцами;
- киевляне-защитники Украины.
Средства в размере 48 тысяч гривен в год будут выплачивать ежеквартально — по 12 тысяч гривен.
Для получения денежной помощи необходимо подать заявление с пакетом документов в управление социальной и ветеранской политики по месту жительства. Список необходимых документов и адреса управлений можно найти по ссылке.
Напомним, в Украине заработает программа, которая позволит внутренне перемещенным лицам приобрести жилье взамен утраченного на временно оккупированных территориях.160
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