Денежная помощь в размере почти 50 тысяч грн в год: кто и как может получить

В Украине разработана государственная программа финансовой поддержки уязвимым категориям населения, в том числе ВПЛ (внутренне перемещенным лицам). В Киеве в рамках программы можно получить около 50 тысяч гривен в год.

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Часть жителей столицы может получить денежную помощь на приобретение средств гигиены, сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Деньги могут получить жители Киева, в том числе ВПЛ:

- семьи с детьми до двух лет с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями;

- семьи с детьми до 18 лет с медицинскими показаниями;

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- многодетные малообеспеченные семьи с младенцами;

- киевляне-защитники Украины.

Средства в размере 48 тысяч гривен в год будут выплачивать ежеквартально — по 12 тысяч гривен.



Для получения денежной помощи необходимо подать заявление с пакетом документов в управление социальной и ветеранской политики по месту жительства. Список необходимых документов и адреса управлений можно найти по ссылке.

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Напомним, в Украине заработает программа, которая позволит внутренне перемещенным лицам приобрести жилье взамен утраченного на временно оккупированных территориях.

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