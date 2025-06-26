Украинки могут получить от 3 до 7 тысяч долларов, но нужно поторопиться: времени осталось мало

Международные организации продолжают поддерживать украинцев, работающих или желающих работать в малом бизнесе, в частности, в сельском хозяйстве.

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Так, в Украине стартует новая программа поддержки, благодаря которой можно будет получить от 3000 до 7000 долларов.

Программа, начатая фондом Mercy Corps, направлена на поддержку украинских женщин-фермеров. Финансированием проекта занимается фонд Говарда Г. Баффета, говорится на сайте фонда.

Программа имеет несколько направлений:

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- денежная помощь на развитие или начало собственного агробизнеса (от 3000 до 7000 долларов);

- специализированное обучение по выбранному направлению (это может быть, например, садоводство, ягодничество, овощеводство, скотоводство, кролиководство, птицеводство, козничество, пчеловодство);

- формирование и развитие предпринимательских навыков в зависимости от опыта, который уже имеет участница.

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Участвовать в программе могут местные жители и ВПЛ, которые:

- проживают на территории наиболее пострадавших от войны областей (Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Донецкой, Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Черниговской, Херсонской, Одесской), за исключением находящихся во временной оккупации территорий или на которых ведутся активные боевые действия;

- уже осуществляют или планируют начать аграрную деятельность на земельном участке, площадь которого не превышает 150 га;

- стоят во главе агробизнеса (ЧП, ФЛП, ООО) или домохозяйства и имеют опыт работы, или намерены начать деятельность в сфере сельского хозяйства, не имея предыдущего опыта (и при этом стремятся учиться и получать новые знания в сфере агропроизводства).

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Приоритет при утверждении на участие в программе предоставляется женщинам, которые стали во голове агрохозяйства вместо погибших или мобилизованных членов семьи или тех, кто принадлежит к уязвимым категориям (матери-одиночки, инвалиды, многодетные матери, ВПЛ и т. п. ).

Чтобы получить денежную помощь, необходимо подать заявку до 29 июня 2025 года.

Напомним, программа доплат к пенсиям для уязвимых категорий населения, реализуемая Всемирной продовольственной программой ООН (ВПП ООН), продлена до конца июля 2025 года. Она рассчитана на пенсионеров и людей с инвалидностью, имеющих низкие выплаты и проживающих в зонах возможных или активных боевых действий.

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