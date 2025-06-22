Пенсионерам начислят дополнительные деньги от ООН: кто и какие суммы получит

Программа доплат к пенсиям для уязвимых категорий населения, реализуемая Всемирной продовольственной программой ООН (ВПП ООН), продлена до конца июля 2025 года. Эта инициатива, стартовавшая в августе 2023 года, предназначена для пенсионеров и людей с инвалидностью, имеющих низкие выплаты и проживающих в зонах возможных или активных боевых действий. Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики.

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Ежемесячное пособие составляет разницу между фактической пенсией (или социальной выплатой) и суммой 3250 грн. К примеру, если пенсия составляет 2800 грн, дополнительная выплата от ВПП ООН будет 450 грн.

Более 315 тысяч украинцев ежемесячно получают около 216 миллионов гривен благодаря этой программе. В целом, ВПП ООН уже предоставила помощь на сумму более 5 миллиардов гривен. Дополнительно обращаться никуда не нужно — выплаты поступают тем же способом, что и основные пенсии или социальные выплаты.

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Как писали «ФАКТЫ», международная благотворительная организация «Каритас» начинает новую программу поддержки некоторых категорий населения. Программа стартует в рамках проекта SUN. Речь идет о помощи жителям Житомира, которые могут получить пособие от благотворительного фонда «Каритас. Житомир» в рамках проекта SUN.

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