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Скорпионам — «Солнце», Рыбам — «Звезда», а Стрельцам — «Девятка Кубков»: Таро-прогноз и советы карт на 27 июня
Сегодня, в день симпатичного тигренка, специалисты по Восточной астрологии советуют действовать без страха, но с честью.
А какие моральные качества понадобятся большинству людей завтра, рассказывает расклад карт Таро, результаты которого публикует сайт с гороскопами.
Овен — «Пятерка Жезлов»
Овнам придется продолжить борьбу с собственными сомнениями и внутренними разногласиями. Споры, столкновения интересов и испытания будут для вас уроком. Не воспринимайте оппонентов как врагов: многие покажут вам ваши слабые места.
Совет карт — Позвольте себе сделать паузу — вы заслужили передышку.
Телец — «Маг»
Тельцам карта дает инструменты для влияния на реальность. Вы сможете действовать честно и уверенно. Будьте внимательны в словах и поступках — последствия будут значительными.
Совет карт — Главное — не бойтесь сделать первый шаг.
Близнецы — «Тройка Кубков»
Близнецы могут оказаться в центре внимания. Но не стоит полностью терять контроль — чрезмерная расслабленность может привести к неудобным ситуациям. Радость будет искренней, но важно не переоценивать себя.
Совет карт — Наслаждайтесь моментом, но сохраняйте здравый смысл.
Рак — «Верховная Жрица»
Раков ждет насыщенный день, когда многие вещи будут происходить внутри. Возможно, вы сможете наконец-то осознать смысл поступков других людей. Следует держать дистанцию от суеты и не разбрасываться откровениями.
Совет карт — День будет способствовать уединению и доверительным разговорам с близкими.
Лев — «Девятка Пентаклей»
Левов ждет радостный день с ощущением благополучия, стабильности и заслуженного покоя. Вы можете позволить себе ничего не доказывать, а просто быть самим собой. Ваша уверенность и харизма будут ощущаться всеми вокруг.
Совет карт — Побалуйте себя тем, о чем давно мечтали, но не решались купить.
Дева — «Тройка Жезлов»
Для Дев будет день, который говорит о достигнутом результате и моменте, когда пора строить планы на будущее. Нужно двигаться дальше и не останавливаться надолго.
Совет карт — Мечтайте. Это поможет заложить основу будущих успехов.
Весы — «Двойка Мечей»
Весы окажутся перед внутренним выбором, от которого многое зависит. Важно не игнорировать чувства — эмоции тоже играют роль в принятии решений. Следует не спешить, но и не медлить с выбором.
Совет карт — Найдите способ дать выход своей натуре через творчество, диалог с самим собой или признание от других людей.
Скорпион — «Солнце»
Скорпионов ждет особое везение. Все, за что вы будете браться, будет осуществляться легко, а результат принесет радость и вдохновение. Важно не потерять голову от успеха и не стать самодовольным.
Совет карт — Помощь другим будет увеличивать ваши силы.
Стрелец — «Девятка Кубков»
У Стрельцов радостный день — легкости, радости и внутреннего удовольствия. Но пришедшая внезапно удача может также внезапно уйти, если начать ею злоупотреблять. Если будет повод что-то отменить — сделайте это.
Совет карт — Необходимо сохранять баланс между весельем и ответственностью.
Козерог — «Восьмерка Жезлов»
Совет карт — Принимайте изменения как освобождение.
Рыбы — Звезда
Рыбам день принесет вдохновение, надежду и веру в лучшее. Вы почувствуете: впереди светлая дорога. День отлично подходит для творчества, планирования и мечтаний. Не бойтесь рисковать, вы интуитивно ощущаете верный вектор. Двигайтесь вперед к своей цели — у вас все получится.
Совет карт — Вы окажетесь в ситуации, которая принесет облегчение.
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