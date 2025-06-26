Сегодня, в день симпатичного тигренка, специалисты по Восточной астрологии советуют действовать без страха, но с честью.

А какие моральные качества понадобятся большинству людей завтра, рассказывает расклад карт Таро, результаты которого публикует сайт с гороскопами.

ВІДЕО ДНЯ

Овен — «Пятерка Жезлов»

Овнам придется продолжить борьбу с собственными сомнениями и внутренними разногласиями. Споры, столкновения интересов и испытания будут для вас уроком. Не воспринимайте оппонентов как врагов: многие покажут вам ваши слабые места.

Совет карт — Позвольте себе сделать паузу — вы заслужили передышку.

РЕКЛАМА

Телец — «Маг»

Тельцам карта дает инструменты для влияния на реальность. Вы сможете действовать честно и уверенно. Будьте внимательны в словах и поступках — последствия будут значительными.

Совет карт — Главное — не бойтесь сделать первый шаг.

Близнецы — «Тройка Кубков»

РЕКЛАМА

Близнецы могут оказаться в центре внимания. Но не стоит полностью терять контроль — чрезмерная расслабленность может привести к неудобным ситуациям. Радость будет искренней, но важно не переоценивать себя.

Совет карт — Наслаждайтесь моментом, но сохраняйте здравый смысл.

Рак — «Верховная Жрица»

Раков ждет насыщенный день, когда многие вещи будут происходить внутри. Возможно, вы сможете наконец-то осознать смысл поступков других людей. Следует держать дистанцию ​​от суеты и не разбрасываться откровениями.

Совет карт — День будет способствовать уединению и доверительным разговорам с близкими.

Лев — «Девятка Пентаклей»

РЕКЛАМА

Левов ждет радостный день с ощущением благополучия, стабильности и заслуженного покоя. Вы можете позволить себе ничего не доказывать, а просто быть самим собой. Ваша уверенность и харизма будут ощущаться всеми вокруг.

Совет карт — Побалуйте себя тем, о чем давно мечтали, но не решались купить.

Дева — «Тройка Жезлов»

Для Дев будет день, который говорит о достигнутом результате и моменте, когда пора строить планы на будущее. Нужно двигаться дальше и не останавливаться надолго.

Совет карт — Мечтайте. Это поможет заложить основу будущих успехов.

Весы — «Двойка Мечей»

Весы окажутся перед внутренним выбором, от которого многое зависит. Важно не игнорировать чувства — эмоции тоже играют роль в принятии решений. Следует не спешить, но и не медлить с выбором.

Совет карт — Найдите способ дать выход своей натуре через творчество, диалог с самим собой или признание от других людей.

Скорпион — «Солнце»

Скорпионов ждет особое везение. Все, за что вы будете браться, будет осуществляться легко, а результат принесет радость и вдохновение. Важно не потерять голову от успеха и не стать самодовольным.

Совет карт — Помощь другим будет увеличивать ваши силы.

Стрелец — «Девятка Кубков»

У Стрельцов радостный день — легкости, радости и внутреннего удовольствия. Но пришедшая внезапно удача может также внезапно уйти, если начать ею злоупотреблять. Если будет повод что-то отменить — сделайте это.

Совет карт — Необходимо сохранять баланс между весельем и ответственностью.

Козерог — «Восьмерка Жезлов»

Козероги на пороге стремительного развития событий. Возможно, завтра решится, что долго «висело в воздухе». Следует действовать оперативно, но без суеты. Доверяйте интуиции и не откладывайте реагирование на события — своевременный ответ принесет успех.

Совет карт — Будьте открыты к новым возможностям, даже если они выглядят необычно.

Водолей — «Высший Суд»

Для Водолеев день будет судьбоносным Возможно, вы получите сообщение из прошлого, шанс вернуться к важному проекту. Если у вас есть на сердце незакрытые обиды на каких-то людей, завтра будет отличный день, чтобы отпустить их.

Совет карт — Принимайте изменения как освобождение.

Рыбы — Звезда

Рыбам день принесет вдохновение, надежду и веру в лучшее. Вы почувствуете: впереди светлая дорога. День отлично подходит для творчества, планирования и мечтаний. Не бойтесь рисковать, вы интуитивно ощущаете верный вектор. Двигайтесь вперед к своей цели — у вас все получится.

Совет карт — Вы окажетесь в ситуации, которая принесет облегчение.

Ранее «ФАКТЫ» писали, кому звезды прогнозируют успех в июле.

818

Читайте нас в Facebook