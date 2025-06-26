Днепропетровская областная прокуратура выявила нарушения в работе разрешительной системы при выдаче разрешений на оружие: что известно

Во время проведения одного из расследований прокурором первого отдела процессуального руководства Днепропетровской области Оксаной Асриян были выявлены значительные системные нарушения в работе разрешительной системы. В схеме были задействованы правоохранители всех уровней, сейчас продолжается следствие.

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Вместе с тем, ситуация с незаконным оборотом огнестрельного оружия набирает в Украине значительные обороты. Несмотря на все усилия Министерства внутренних дел Украины и лично министра Игоря Клименко, похоже, что навести порядок не только в стране, но и в правоохранительных органах, которые занимаются выдачей разрешений на оружие, все еще не удаётся. Хотя к предотвращению незаконного оборота оружия присоединились даже международные организации, и в январе этого года состоялся запуск межведомственного Координационного центра по вопросам противодействия незаконному обороту оружия. А в 2021 году сам Игорь Клименко, на тот момент ещё Глава Национальной полиции Украины, не только выявил коррупционную схему выдачи разрешений, но и расформировал всю разрешительную службу.

Незаконный оборот оружия в воюющей стране точно не добавляет Украине баллов на международной арене. Власти прилагают максимум усилий, чтобы предотвратить и предупредить нарушения в этой сфере. Недавно Национальная полиция в рамках спецоперации по противодействию незаконному обороту оружия и боеприпасов, а также для перекрытия каналов попадания нелегального оружия на «черный» рынок провела 941 обыск во всех регионах государства. Но прокуратура все равно вынуждена фиксировать значительные системные нарушения в работе правоохранительной системы.

Напомним, 25 ноября 2024 года, вступил в силу Закон Украины «Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины» относительно усовершенствования порядка получения, декларирования и обращения с огнестрельным оружием. Далее началась коммуникационная кампания по декларированию оружия. И за это время было задекларировано более 4,6 тысячи единиц огнестрельного оружия и более 1,3 млн боеприпасов.

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Ранее на Сумщине разоблачили банду торговцев оружием.

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