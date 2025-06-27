41.31 / 41.85 48.42 / 49.16
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Гороскоп

Близнецам придется выбирать между делами и обещаниями, а Рыбам следует прислушаться к интуиции: гороскоп на 27 июня

8:19 27 июня 2025
Зодиак, фото из открытых источников

Главная карта последней недели июня — «Шестерка Мечей». В астрологии она всегда означает перемены. Многие люди будут ощущать желание все изменить. Это хорошее время для завершения старых дел и принятия непростых решений.

Последняя пятница июня обещает быть эмоционально насыщенной и переменчивой. Луна в знаке Весов подталкивает людей к поиску гармонии. Что ожидает каждого члена зодиакальной семьи, говорится в гороскопе, составленном для сайта slovofraza.

Овен
Овнам придется быстро принимать решения, которые изменят ваши планы. Постарайтесь сохранять спокойствие и не перегружайте себя большим количеством дел.

Телец
День обещает переговоры и неожиданные предложения. Хороший день для того, чтобы избавиться от того, что давно тяготит: старых вещей, токсичных связей, лишних обязательств. Финансовые вопросы могут решиться благоприятно.

РЕКЛАМА

Близнецы
Близнецам придется выбирать между делами и обещаниями, но вы справитесь, если не поддадитесь панике. В делах может проявиться скрытая конкуренция. Возможны поездки или важные телефонные разговоры.

Рак
Ракам не стоит принимать все близко к сердцу. В рабочей сфере возможны перемены, которые окажутся полезными. День подходит для наведения порядка: как в мыслях, так и в пространстве.

Лев
Львам могут поступить интересные предложения, связанные с карьерой или творчеством. Однако не забывайте про обязательства — кто-то может напомнить о забытом обещании. В личной жизни стоит быть честными и открытыми, даже если это неудобно.

РЕКЛАМА

Дева
От Дев день потребует аккуратности и внимания. Будьте готовы к тому, что планы могут поменяться в последний момент. День хорош для анализа и переоценки текущих дел. Важное значение приобретут слова — следите за тем, что говорите.

Весы
Весам не стоит принимать серьезных решений сгоряча. День потребует баланса между желаниями и обязанностями. Возможны финансовые колебания — лучше не тратить деньги на спонтанные покупки. В личной жизни стоит обратить внимание на мелочи.

Скорпион
Сегодня вы как никогда будете чувствовать силу над происходящим — пользуйтесь этим разумно. Не исключено, что вам придётся выступать в роли миротворца или советчика. День благоприятен для глубоких размышлений, планирования, а также для начала чего-то нового.

Стрелец
День обещает быть насыщенным. Не пытайтесь угодить всем — это только утомит. Важно расставить приоритеты и четко следовать плану. Прислушивайтесь к интуиции, особенно в делах, касающихся денег.

РЕКЛАМА

Козерог
Козерогам не стоит все контролировать. День принесет неожиданные повороты, и ваша гибкость станет ключом к успеху. Хорошее время для подведения итогов и корректировки целей.

Водолей
День подходит для обучения, общения, обмена мнениями. Возможно, вас заметит кто-то, кто может повлиять на вашу карьеру. Вечер подарит неожиданный повод для радости — будьте открыты к чудесам.

Рыбы
Прислушайтесь к внутреннему голосу. Интуиция подскажет вам правильный путь. День может принести вдохновение. Постарайтесь не распыляться, а сосредоточьтесь на главном. Хорошо заняться творчеством и побыть немного мечтателем.

О том, какие знаки зодиаку ждет успех в июле, читайте в гороскопе на сайте «ФАКТОВ».

1557

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Кабачки по-турецки

Кабачки по-турецки за 5 минут на сковороде: будете готовить их каждый день, потому что это вкусно и доступно

Что можно оставлять ночью на столе

Не накличьте на себя беду: какие предметы не должны лежать на столе ночью

Первый пленочный фотоаппарат компании Leitz образца 1925 года. Фото с сайта leica-camera.com

«Пацаны, не бойтесь!»: украв у немцев идею пленочного фотоаппарата Leica, чекисты посадили на производство контрафакта малолетних преступников со всей Украины

Святослав Вакарчук

Возвращается на сцену: известный музыкант поразил новостью

Следующий материал
Новости партнеров