«Побомбили — и разошлись. К сожалению, момент для смены иранского режима упущен»: Гарри Каспаров о Трампе и стратегии

Мощные удары США по иранским ядерным объектам не привели к смене режима в Иране, пишет тринадцатый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров. По его мнению, Израилю и США не нужно было останавливаться, а добивать режим аятолл

«Иранский режим, к сожалению, удержался. Сейчас он будет проводить тотальную зачистку внутри страны — и вся эта кровь будет на руках Дональда Трампа.

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Этот режим нужно было добивать, и Трамп вместе с Израилем могли это сделать — никто в мире не сказал бы ни слова. Иран был ослаблен, и, что важно, Путин сейчас не в состоянии ему помочь.

Эта операция показала, что если Америка захочет — разнесет все вдребезги, и никто ей на это ничего не скажет. Сколько нам говорили, что если напасть на Иран, начнется третья мировая война? Ну и где она?

Если ставится цель смены режима, она достигается — но для этого нужна стратегия. Как мы видим, у Трампа стратегии нет. Трамп — это шоу: побомбили, заявили, что, якобы, все разрушили — и разошлись. К сожалению, момент для смены иранского режима упущен", — считает политик.

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Напомним, после ударов США Тегеран обратился к путину с письмом от Али Хаменеи, верховного лидера Ирана. Он правит страной уже 36 лет. Под его руководством Иран превратился в террористическую диктатуру, погружающуюся в кризис. Москва назвала удары по ядерным объектам Ирана «неспровоцированной агрессией, не имеющей оправданий».



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