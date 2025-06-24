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Мир

После ударов США: Тегеран обратился к путину с письмом от Хаменеи

11:22 24 июня 2025
Али Хаменеи и Владимир Путин

После атаки США на ядерные объекты Ирана министр иностранных дел Ирана взял письмо от Верховного лидера Али Хаменеи, чтобы передать его путину во время визита в Москву. В письме содержится просьба о поддержке Ирана со стороны главы кремля. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на высокопоставленный источник в Тегеране.

Иран пока не поражен поддержкой россии, и страна хочет, чтобы путин сделал больше для ее поддержки в противостоянии с Израилем и Соединенными Штатами, сообщили иранские источники.

Впрочем, источники не уточнили, какой именно помощи хочет Тегеран.

В понедельник 23 июня во время встречи с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи в москве путин назвал удары по ядерным объектам Ирана «неспровоцированной агрессией, не имеющей оправданий».

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«Неспровоцированная агрессия против Ирана необоснованна. Нет никаких оснований и никаких оправданий», — цитируют кремль пропагандистские российские СМИ на фоне неспровоцированной и необоснованной агрессии россии против Украины, которая не имеет никаких оснований и оправданий.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, почему атака США на Иран по сути дает пути время на продолжение войны против Украины.

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