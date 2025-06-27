- 27.06 22:28 Золотое правило голливудских звезд в покупке одежды: все дело в доверии
- 27.06 22:02 Мятная соль — деликатесная добавка для многих блюд: готовится просто
- 27.06 21:31 «Просили не фотографировать»: Майли Сайрус ответила на критику из-за отношения к ее фанату
- 27.06 21:02 Пейте эти напитки в жару и будете чувствовать себя гораздо лучше
- 27.06 20:35 Всегда интересовался электроникой: в бою на Донетчине погиб оператор БпЛА с Закарпатья
- 27.06 20:10 Оскандалившемуся вице-премеру Чернышову выбрали меру пресечения
- 27.06 20:08 Вкусные креветки со специями: по этому рецепту они у вас точно получатся
- 27.06 19:53 Дантес дебютировал в кино. Эротическом
- 27.06 19:47 В телефоне убийцы Фарион был и мой профайл: мэр Филатов опубликовал обращение к министру МВД и требует пояснений
- 27.06 19:45 Конец российскому превосходству? В Украине разрабатывают собственное дальнобойное вооружение
- 27.06 19:19 В Черное море проник ядовитый тропический хищник: экологи предупреждают украинцев об опасности и просят об услуге
- 27.06 19:01 Весам — «Король денариев» и испытание, Стрельцам — «Пятерка кубков» и шанс начать с нуля: Таро-прогноз на 28 июня
Всегда интересовался электроникой: в бою на Донетчине погиб оператор БпЛА с Закарпатья
Ужгород попрощался с павшим защитником — 40-летним солдатом Сергеем Желизкой. Он был отважным, сильным и ответственным, сообщает городской совет.
Детство будущий воин провел у любящих бабушки и дедушки в Виноградове, где учился и окончил местную школу.
«Еще подростком проявлял желание познавать что-то новое, умел и не боялся работать, заботился о младших брате и сестре. Всегда был готов прийти на помощь. Был способным в разных сферах, но особый интерес проявлял к электронике», — говорят земляки.
Когда началась большая война, Сергей Желизка не мог оставаться в стороне. Поэтому в феврале 2023 года присоединился к рядам Вооруженных Сил Украины и стал оператором батальона беспилотных систем. За два года службы боец заслужил авторитет и уважение побратимов.
Погиб воин 18 июня 2025 года на Донетчине во время выполнения боевого задания по защите суверенитета Украины.
Прощались с героем на набережной Независимости возле памятника жертвам Голодомора. После заупокойной литургии бойца с воинскими почестями похоронили на Холме Славы.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что защитника из Одесской области, который воевал с 2017 года, похоронили спустя почти три года после гибели.109
Читайте нас в Facebook
Кабачки по-турецки за 5 минут на сковороде: будете готовить их каждый день, потому что это вкусно и доступно
«Пацаны, не бойтесь!»: украв у немцев идею пленочного фотоаппарата Leica, чекисты посадили на производство контрафакта малолетних преступников со всей Украины