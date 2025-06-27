Всегда интересовался электроникой: в бою на Донетчине погиб оператор БпЛА с Закарпатья

Ужгород попрощался с павшим защитником — 40-летним солдатом Сергеем Желизкой. Он был отважным, сильным и ответственным, сообщает городской совет.

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Детство будущий воин провел у любящих бабушки и дедушки в Виноградове, где учился и окончил местную школу.

«Еще подростком проявлял желание познавать что-то новое, умел и не боялся работать, заботился о младших брате и сестре. Всегда был готов прийти на помощь. Был способным в разных сферах, но особый интерес проявлял к электронике», — говорят земляки.

Когда началась большая война, Сергей Желизка не мог оставаться в стороне. Поэтому в феврале 2023 года присоединился к рядам Вооруженных Сил Украины и стал оператором батальона беспилотных систем. За два года службы боец заслужил авторитет и уважение побратимов.

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Погиб воин 18 июня 2025 года на Донетчине во время выполнения боевого задания по защите суверенитета Украины.

Прощались с героем на набережной Независимости возле памятника жертвам Голодомора. После заупокойной литургии бойца с воинскими почестями похоронили на Холме Славы.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что защитника из Одесской области, который воевал с 2017 года, похоронили спустя почти три года после гибели.

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