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Календарь огородника на июль-2025: что еще не поздно посадить на участке и когда это лучше сделать
Работа в саду и огороде приносит не только урожай фруктов и овощей, но и влияет на психологическое и эмоциональное состояние людей, которые любят работать на земле.
Хотя основные работы на участках уже завершены, но есть определенные культуры, которые еще можно высаживать.
Для этого следует ориентироваться на Луну во время планирования работы на участке. Месячные фазы влияют на рост культур, поэтому правильная планировка посева и посадки поможет получить богатый и здоровый урожай даже во второй половине лета.
Посевной календарь на июль показывает, когда лучше проводить работы в огороде или даче, а когда только наблюдать за ростом, утверждает сайт для огородников.
В течение июля 2025 года Луна будет проходить следующие этапы:
- растущая Луна: 1−9 июля и 25−31 июля;
- полнолуние: 10 июля;
- убывающая Луна: 11−23 июля;
- новолуние: 24 июля.
В июле 2025 года наилучшими днями для проведения садово-огородных работ будут следующие: 4, 5, 6, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 28, 29 число.
В эти дни можно повторно высевать некоторые культуры. Вот подробный перечень растений с наиболее благоприятными для них датами:
Есть дни, когда не рекомендовано заниматься высадкой растений — это 1, 13, 25, 26, 30, 31 июля.
Огородники рекомендуют посвятить это время мульчированию, рыхлению и подкормке почвы, удалению сорняков. Это поможет поддерживать грядки должным образом, ухаживать за растениями, чтобы получить хороший урожай.
Ранее мы публиковали Лунный посевной календарь на весь 2025 год.204
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