Сделайте так, и ягоды смородины не осыпятся преждевременно

Опытные садоводы знают, что смородина достаточно неприхотливый куст. Она плодородна и радует хозяев обильным урожаем ягод.

Такое может произойти как на молодых, так и на старых кустах из-за недостатка или избытка влаги, застоя воды, тени, сквозняков, вредителей и болезней.

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Причиной также может быть плохое опыление, пишет gazeta.ua.

Если смородина опадает еще на этапе завязи, тогда причиной может быть плохое опыление.

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Чтобы определить, почему опадают ягоды смородины, нужно тщательно обследовать участок.

Во-первых, смородине для роста и развития требуется много пространства, а также умеренное солнце и тихое, защищенное от ветра место.

Смородина нуждается в регулярном поливе, и если стоит жара, а полива нет — куст начнет сбрасывать ягоды. В таком случае смородину нужно полить — под один куст влить 4 — 5 ведер воды.

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Если воды слишком много, ягоды также будут опадать.

Когда ягоды сыпятся из молодых кустов смородины, им просто не хватает сил удержать на себе большой урожай. Обычно нужно просто подождать несколько лет, и проблема исчезнет.

Причиной опадания ягод также могут быть различные заболевания, например мучнистая роса и антракоз.

Чтобы защитить от болезней, нужно производить профилактические обработки кустов с начала лета.

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Например, смешать 1 литр сыворотки или простокваши, 1 литр воды, 5 капель йода. Опрыскать листья вечером или утром, 1 раз в неделю.

Еще один рецепт — смешать 1 ст. ложку соды, 1 ч. ложку жидкого мыла, 1 литр воды.

Обрабатывать кусты нужно при появлении первых признаков поражения.

Вредят смородине и огневка, пыльщик, бабочка-стекольница. Для обработки от вредителей сделать настой — 200 г табачной пыли или золы и 10 л кипятка. Настаивать 24 часа, процедить. Добавить 1 ст. ложку мыла. Опрыскать кусты вечером, без дождя и ветра.

Отпугивает тлю, гусеницу, огневку — главных врагов ягод.

Отметим, опытные огородники знают, как выбирать соседей для смородины, чтобы не потерять растение и иметь хороший урожай ягод.

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