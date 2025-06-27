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Здоровье и медицина

Пейте эти напитки в жару и будете чувствовать себя гораздо лучше

21:02 27 июня 2025
чай каркаде

Лето — это время высоких температур, во время которых организм нуждается в особом уходе и надлежащем увлажнении. Кроме воды, следует также пить травяные чаи, которые не только прекрасно утоляют жажду, но и поддерживают организм в борьбе с жарой, пишет издание Interia kobieta.

В жаркие дни следует искать не только воду. Травы, из которых можно приготовить освежающие чаи или лимонады, поддержат организм, для которого жара является тяжелым испытанием. Они не только увлажняют, но и дают желаемое ощущение свежести, помогают регулировать температуру тела и улучшают самочувствие.

Мы любим добавлять листья мяты в воду или другие напитки. Однако к траве следует относиться не только как к ароматизатору, который сразу освежает. Мята помогает снизить температуру тела. Кроме того, поддерживает пищеварение и облегчает тошноту, которая может появиться в самые жаркие дни. Некоторые люди тянутся к ней, когда имеют проблемы с засыпанием.

Мелисса оказывается гораздо более универсальной травой. Она снижает нервное напряжение, расслабляет и улучшает самочувствие. Она утоляет жажду и устраняет чувство усталости.

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Употребление напитков из шалфея, когда термометры показывают все более высокую температуру, помогает организму лучше справляться с жарой. Она известна как растение, поддерживающее естественные процессы терморегуляции организма.

Гибискус обладает кислым вкусом, поэтому он идеально подходит для людей, которые не любят слишком сладкие напитки. Он прекрасно подходит холодным, поэтому после заваривания и охлаждения настой следует хранить в холодильнике. Он также обладает легким мочегонным эффектом, благодаря которому помогает очистить организм от токсинов и предотвращает задержку воды в организме.

Раньше «ФАКТЫ» делились лайфхаками, как снизить температуру в квартире или доме.

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