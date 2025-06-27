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Погода

Июнь «всплакнет» напоследок: первый месяц лета простится с украинцами дождями

13:12 27 июня 2025
Голосеевский парк, фото соцсети

Как и обещали синоптики, в последнюю неделю июня в Украине ожидаются колебания температуры воздуха, дожди и порывистый ветер.

Метеоролог Игорь Кибальчич отмечает, что в выходные на большей части территории Украины пройдут небольшие, иногда умеренные дожди. В отдельных пунктах возможны грозы и шквалы ветра.

Суббота, 28 июля:
В западных областях страны ночью пройдет небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер западный / северо-западный, 7 — 12 м/с, днем порывы, 15 — 20 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +12…+17 °С, днём +19…+24 °С, на Закарпатье до +26 °С.

В северной части Украины ночью ожидается небольшой дождь, днем пройдут умеренные, местами значительные осадки. Грозы, днем в отдельных пунктах возможен град. Ветер ночью южный, 5 — 10 м/с, днем западный, 9 — 14 м/с, местами порывы, 15 — 20 м/с. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах +12…+17 °С, днем +18…+23 °С

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В центральных областях ночью местами возможен кратковременный дождь, днем ожидаются умеренные дожди и грозы. Ветер ночью юго-западный, 3 — 8 м/с, днем западный, 9 — 14 м/с, местами порывы 15 — 20 м/с. Температура воздуха ночь составит +13…+18 °С, днем +20…+25 °С, в Днепропетровской области до +28 °С.

В южной части страны и Крыму ночью без существенных осадков, утром и днем ожидаются дожди в сопровождении грозы, местами возможны шквалы, 15 — 20 м/с. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +16…+21 °С, днем +23…+28 °С, в Крыму и Приазовье местами до +31 °С.

В восточных областях ночью ожидаются небольшие, днем умеренные дожди. Местами грозы. Ветер ночью южный, 3 — 8 м/с, днём западный, 7 — 12 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 °С, днем +22…+27 °С.

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Воскресенье, 29 июня:
В западных регионах Украины пройдут небольшие, местами умеренные кратковременные дожди с локальными грозами. Ветер преимущественно западного направления, ночью 5 — 10 м/с, днем 9 — 14 м/с, местами возможны порывы, 15 — 17 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 °С, днем +22…+27 °С, на Закарпатье до +30 °С.

В северных областях ночью без существенных осадков, только в Сумской области ожидается дождь. В дневное время по всему региону пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный, 7 — 12 м/с. Температура воздуха ночью составит +11…+16 °С, днем +20…+25 °С.

В центральных областях ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7 — 12 м/с, местами возможны порывы, 15 — 20 м/с. Температура воздуха ночью составит +12…+17 °С, днем +22…+27 °С.

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В южных областях и Крыму прогнозируется теплая и преимущественно солнечная погода, без осадков. Ветер северо-западный, 7 — 12 м/с, утром и днём порывы, 15 — 20 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 °С, днем +26…+31 °С.

В восточных областях прогнозируется облачная и дождливая погода в течение суток. Днем возможны грозы. Ветер северо-западный, 7 — 12 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 °С, днем +19…+24 °С.

Напомним, сейчас метеозависимые люди могут испытывать усталость, головную боль, обострение хронических заболеваний. С 27 по 30 июня Землю накрыла геомагнитная буря. Врачи традиционно рекомендуют уменьшить физические нагрузки, больше гулять по природе. Жирную и тяжелую пищу лучше заменить легкими блюдами, кофе и другие тонизирующие напитки — травяными настоями и соками.

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