- 27.06 22:28 Золотое правило голливудских звезд в покупке одежды: все дело в доверии
- 27.06 22:02 Мятная соль — деликатесная добавка для многих блюд: готовится просто
- 27.06 21:31 «Просили не фотографировать»: Майли Сайрус ответила на критику из-за отношения к ее фанату
- 27.06 21:02 Пейте эти напитки в жару и будете чувствовать себя гораздо лучше
- 27.06 20:35 Всегда интересовался электроникой: в бою на Донетчине погиб оператор БпЛА с Закарпатья
- 27.06 20:10 Оскандалившемуся вице-премеру Чернышову выбрали меру пресечения
- 27.06 20:08 Вкусные креветки со специями: по этому рецепту они у вас точно получатся
- 27.06 19:53 Дантес дебютировал в кино. Эротическом
- 27.06 19:47 В телефоне убийцы Фарион был и мой профайл: мэр Филатов опубликовал обращение к министру МВД и требует пояснений
- 27.06 19:45 Конец российскому превосходству? В Украине разрабатывают собственное дальнобойное вооружение
- 27.06 19:19 В Черное море проник ядовитый тропический хищник: экологи предупреждают украинцев об опасности и просят об услуге
- 27.06 19:01 Весам — «Король денариев» и испытание, Стрельцам — «Пятерка кубков» и шанс начать с нуля: Таро-прогноз на 28 июня
Украинский пограничник сбежал в Словакию прямо со службы и попросил убежища
Пограничник с контрольно-пропускного пункта «Ужгород» скрылся со службы и попросил убежища в Словакии. Ранее в Польшу скрылся бывший военнослужащий Львовского областного ТЦК Иван Спринский.
О побеге пограничника сообщил известный закарпатский журналист Виталий Глагола.
Глагола пишет, что событие произошло более недели назад, но никакой публикации или официального сообщения об этом не было.
По его словам, скрылся молодой пограничник — кинолог в отделе осмотра транспортных средств, работавший непосредственно на линии проверки автомобилей.
После очередной смены он вернулся на КПП, чтобы покормить служебную собаку. После этого покинул территорию пограничного подразделения и самовольно пересек границу в сторону Словакии.
В Словакии он попросил статус беженца, объяснив, бежит от войны.
«По предварительной информации, он мог узнать о запланированном направлении в зону боевых действий, и именно это могло стать причиной побега» , — объясняет Глагола.
Журналист также уточнил, что беглец выходил не через официальную полосу КПП, а слева от приграничного рубежа, вне основной зоны контроля.
Ранее мы рассказывали еще об одном беглеце пограничнике Руслане Сыровом. Он уроженец Луганска, прибыл на службу в Закарпатье в июне 2022 года из Лисичанска. В августе этого же года он был назначен начальником группы киберзащиты отделения связи одного из подразделений границы. Сыровой вместе с уклонистами незаконно пересек границу с Венгрией. Затем появилась информация о том, что он долгое время работал агентом спецслужб россии.498
Читайте нас в Facebook
Кабачки по-турецки за 5 минут на сковороде: будете готовить их каждый день, потому что это вкусно и доступно
«Пацаны, не бойтесь!»: украв у немцев идею пленочного фотоаппарата Leica, чекисты посадили на производство контрафакта малолетних преступников со всей Украины