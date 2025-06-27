Украинский пограничник сбежал в Словакию прямо со службы и попросил убежища

Пограничник с контрольно-пропускного пункта «Ужгород» скрылся со службы и попросил убежища в Словакии. Ранее в Польшу скрылся бывший военнослужащий Львовского областного ТЦК Иван Спринский.

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О побеге пограничника сообщил известный закарпатский журналист Виталий Глагола.

Глагола пишет, что событие произошло более недели назад, но никакой публикации или официального сообщения об этом не было.

По его словам, скрылся молодой пограничник — кинолог в отделе осмотра транспортных средств, работавший непосредственно на линии проверки автомобилей.

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После очередной смены он вернулся на КПП, чтобы покормить служебную собаку. После этого покинул территорию пограничного подразделения и самовольно пересек границу в сторону Словакии.

В Словакии он попросил статус беженца, объяснив, бежит от войны.

«По предварительной информации, он мог узнать о запланированном направлении в зону боевых действий, и именно это могло стать причиной побега» , — объясняет Глагола.

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Журналист также уточнил, что беглец выходил не через официальную полосу КПП, а слева от приграничного рубежа, вне основной зоны контроля.

Ранее мы рассказывали еще об одном беглеце пограничнике Руслане Сыровом. Он уроженец Луганска, прибыл на службу в Закарпатье в июне 2022 года из Лисичанска. В августе этого же года он был назначен начальником группы киберзащиты отделения связи одного из подразделений границы. Сыровой вместе с уклонистами незаконно пересек границу с Венгрией. Затем появилась информация о том, что он долгое время работал агентом спецслужб россии.

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