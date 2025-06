Они до сих пор пользуются титулами: королевские эксперты раздражены Меган и Гарри

Принц Гарри и Меган Маркл покинули королевскую семью в 2020 году, и с тех пор они стали фигурами, вызывающими интерес общественности. Их уход из королевской семьи не означал ухода из поля зрения — наоборот. С момента принятия решения о переезде в Калифорнию они участвуют в медиа- и бизнес-проектах, которые вызывают интерес у всех, пишет edatv.

Герцог и герцогиня Сассекские оказались в центре внимания и споров с момента их ухода из королевской семьи. В недавнем интервью BBC Гарри бросил несколько «бомб», которые снова разожгли напряженность с его семьей.

«Я проиграл апелляцию на решение об отмене обеспечения моей безопасности, финансируемого налогоплательщиками», — сказал принц.

Эта неудача добавилась к длинному списку конфликтов, например, его заявления в книге «Запасной» и шестисерийный сериал «Гарри и Меган» на Netflix. Несмотря на критику, пара продолжает использовать свое имя и связь с королевской семьей для получения дохода, что не остается незамеченным.

Пока Гарри занимается своей новой жизнью, Меган продолжает собственные проекты. В этом году она запустила сериал «С любовью, Меган», в котором она представила нескольких голливудских друзей. Кроме того, ее бренд As Ever и ее подкаст Confessions of a Female Founder движутся вперед, несмотря на неудачи.

Однако то, как она строит свою карьеру, продолжает порождать споры. По словам бывшего королевского корреспондента Чарльза Рея, его «действительно раздражают их связи с королевской семьей и то, как они этим пользуются». Критика была направлена не только на пару за их проекты, но и за их попытки воспользоваться своим королевским прошлым, которые кажутся бесконечными.

Хотя Гарри и Меган заверили, что не будут использовать свои титулы «Его/Ее Королевское Высочество» после ухода из королевской семьи, они все еще используют их. Недавно Меган подписала личную записку как «Ее Королевское Высочество герцогиня Сассекская», что вызвало еще больше критики в отношении ее непоследовательности. Пара настаивала на том, что их личная жизнь не должна мешать их деловым усилиям, но критика не прекращается.

Эксперт по вопросам королевской семьи Сара Хьюсон отметила: «Я думаю, что в интересах каждого, если она сможет добиться успеха и заработать на этом деньги. Потому что мы знаем, что у них очень дорогой образ жизни, особенно из-за расходов на безопасность».

Однако общественное восприятие их действий остается негативным.

Ранее сообщалось, что принц Уильям формирует новую форму лидерства и то, как будут решаться вопросы, касающиеся Короны. В таком порядке приоритетов титулы, унаследованные теми, кто больше не является активными членами, могут исчезнуть вместе с выгодами, проистекающими от них.

