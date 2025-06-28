Как удалить пятна от фруктов: эти домашние хитрости творят чудеса

Земляника, малина, черника, арбузы… Мы любим их, пока они не попадут на нашу блузку или скатерть. Пятна от фруктов могут быть стойкими, коварными и не всегда поддаются стирке. Но не волнуйтесь, есть способы сделать так, чтобы даже самая ужасная фруктовая катастрофа исчезла бесследно, пишет Interia kobieta.

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Прежде всего, нужно действовать немедленно. Как только вы увидите пятно от клубники, черники или малины, не давайте ему высохнуть. Поместите ткань под проточную холодную воду, позволяя струе смыть как можно больше сока. Иногда этого достаточно, чтобы спасти одежду.

Не все потеряно и в случае, если пятно высохло. Просто замочите загрязненный участок в молоке на 20−30 минут, а затем постирайте, как обычно. Молоко нейтрализует красители и растворяет фруктовые кислоты.

Еще одно оружие — лимон и соль. Втирайте несколько капель лимонного сока в пятно, посыпьте щепоткой соли, оставьте на 15 минут, затем смойте холодной водой и бросьте в стиральную машину. Это реально работает!

Не забывайте о спасении уксусом, особенно на белых тканях. Смешайте столовую ложку уксуса со стаканом холодной воды, обмакните губку и осторожно потрите пятно. Через несколько минут смойте и постирайте обычным способом.

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Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о простых способах выведения пятен от травы на одежде с помощью обычной соды.

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