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В Самаре растет число жертв ракетного удара россиян, в городе объявлен траур
В городе Самар Днепропетровской области, по которому 27 июня россияне среди дня ударили баллистическими ракетами, число погибших увеличилось до пяти человек.
«В больнице скончался 46-летний мужчина, раненный во время сегодняшней ракетной атаки на Самар. В общей сложности россияне убили 5 человек. Искренние соболезнования тем, кто потерял близких», — сообщил руководитель областной военной администрации Сергей Лысак.
На данный момент известно, что пострадали 23 человека, четверо — в тяжелом состоянии.
В субботу, 28 июня, и воскресенье, 29 июня, в Самаре обаъявлены днями траура. В городе отменяют развлекательные мероприятия, флаги на административных зданиях будут приспущены. Такое распоряжение подписал городской голова Сергей Резник.
Накануне Самар и Днепр также находились под атакой баллистики — в области погибли 27 человек.
Фото из Википедии313
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