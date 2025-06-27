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Происшествия

В Самаре растет число жертв ракетного удара россиян, в городе объявлен траур

16:56 27 июня 2025
Россияне ударили "Искандерами" по Самару. Фото из Википедии

В городе Самар Днепропетровской области, по которому 27 июня россияне среди дня ударили баллистическими ракетами, число погибших увеличилось до пяти человек.

«В больнице скончался 46-летний мужчина, раненный во время сегодняшней ракетной атаки на Самар. В общей сложности россияне убили 5 человек. Искренние соболезнования тем, кто потерял близких», — сообщил руководитель областной военной администрации Сергей Лысак.

На данный момент известно, что пострадали 23 человека, четверо — в тяжелом состоянии.

В субботу, 28 июня, и воскресенье, 29 июня, в Самаре обаъявлены днями траура. В городе отменяют развлекательные мероприятия, флаги на административных зданиях будут приспущены. Такое распоряжение подписал городской голова Сергей Резник.

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Накануне Самар и Днепр также находились под атакой баллистики — в области погибли 27 человек.

Фото из Википедии

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