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В центре Киева перекроют движение транспорта: где ждать ограничений в День Конституции
В Киеве в День Конституции, 28 июня, утром ограничат движение транспорта. Центр столицы перекроют.
Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА) и уточнили, что ограничения в центре Киева будут действовать с 6:00 до 12:00. Также на некоторых участках дорог запрещена парковка автомобилей. Это связано с проведением мероприятий в Шевченковском районе.
В КГГА предупредили, что также внесены изменения в маршруты троллейбусов № 6, 16, 18:
- маршрут № 6 будет курсировать от Минского массива до ст. м. «Лукьяновская»;
- маршруты № 16,18 — от ул. Мечты и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.
Отметим, что День Конституции — это государственный праздник, ежегодно отмечаемый в честь принятия Основного закона страны. 28 июня — это официально нерабочий день, но во время действия военного положения такая норма не применяется.
Напомним, что подобные ограничительные мероприятия в столице вводились в середине июня. О временных ограничениях предупреждала Патрульная полиция.
Фото из открытых источников54
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