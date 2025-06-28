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Общество и люди

В центре Киева перекроют движение транспорта: где ждать ограничений в День Конституции

9:53 28 июня 2025
В Киеве ограничили движение 28 июня. Фото из открытых источников

В Киеве в День Конституции, 28 июня, утром ограничат движение транспорта. Центр столицы перекроют.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА) и уточнили, что ограничения в центре Киева будут действовать с 6:00 до 12:00. Также на некоторых участках дорог запрещена парковка автомобилей. Это связано с проведением мероприятий в Шевченковском районе.

В КГГА предупредили, что также внесены изменения в маршруты троллейбусов № 6, 16, 18:

  • маршрут № 6 будет курсировать от Минского массива до ст. м. «Лукьяновская»;
Фото КГГА

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  • маршруты № 16,18 — от ул. Мечты и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.
Фото КГГА


Отметим, что День Конституции — это государственный праздник, ежегодно отмечаемый в честь принятия Основного закона страны. 28 июня — это официально нерабочий день, но во время действия военного положения такая норма не применяется.

Напомним, что подобные ограничительные мероприятия в столице вводились в середине июня. О временных ограничениях предупреждала Патрульная полиция.

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Фото из открытых источников

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