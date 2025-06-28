Часть украинцев может получить компенсацию за некачественный газ: что нужно сделать

Компании, поставляющие потребителям газ, ежемесячно напоминают о необходимости своевременной передачи показаний счетчиков и оплаты за поставленный энергоноситель. Напомним, что большинство украинцев, которые являются клиентами «Нафтогаза», платят по 7,96 грн за 1 кубометр и будут платить по такой цене до 31 мая 2026 года.

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Впрочем, потребители не только обязаны платить за полученные услуги, но имеют право на компенсацию, если с качеством энергоносителя не все в порядке. Как пишет «ГазПравда», операторы газораспределительных сетей, как предусмотрено договором на предоставление услуг, обязаны обеспечивать потребителей, в частности, газом надлежащего качества. Если же это требование не выполняется, потребитель может претендовать на компенсацию.

Так оператор ГРС должен пересчитать объемы распределенного природного газа и выплатить потребителю денежную компенсацию в случае несоответствия величины давления и/или качества природного газа параметрам, определенным в Кодексе газораспределительных систем. Проверить несоответствие поставщик должен по заявлению потребителя. А размер компенсации рассчитывается по формулам, определенным законодательством.

Отмечается, что после получения заявления от потребителя компания должна направить своих представителей в течение двух рабочих дней в городах и пяти календарных дней в сельской местности, предварительно согласовав время визита с заявителем.

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Впрочем, следует знать, что в случае соответствия показателей газа определенным нормам, уже потребителю придется выплачивать компенсацию компании — покрыть ее затраты на проведение физико-химического анализа.

Ранее в газоснабжающей компании предупреждали потребителей, что при оплате услуги важно указывать назначение платежа. Из-за того, что граждане пользуются разными сервисами, без данной информации компании-поставщику будет трудно идентифицировать плательщика. Следовательно, средства спишут, а в качестве оплаты за коммуналку не засчитают.

Фото Pixabay

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