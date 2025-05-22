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Деньги с карты спишут, но оплату за газ не засчитают: украинцам напомнили о важном правиле
Украинцы, которые сейчас платят за газ по постоянному тарифу (у «Нафтогаза» по-прежнему действует тариф в 7,96 грн за кубометр), должны помнить, что при неправильном заполнении платежки деньги с карты могут списать, но оплату не засчитают.
Об этом пишет издание «На пенсии», ссылаясь на информацию от «Газсетей» — компания предоставляет услугу по распределению газа.
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Дело в том, что граждане платят за услугу, пользуясь разными сервисами. Учитывая это, важно указывать назначение платежа — иначе компания-поставщик может просто не идентифицировать плательщика: средства с банковского счета спишут, но не засчитают, как оплату за коммуналку.
Речь идет о таких данных, как номер лицевого счета, фамилия, имя и отчество плательщика; полный адресс помещени, за которое совершается оплата; назначение — «Оплата услуги за распределение газа».
О том, какие существуют льготы по оплате коммуналки и о том, кто может претендовать на них, читайте на нашем сайте.
Фото Pixabay4872
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